"Pero si no existe eso, no es que al bulto (a todos) voy a ir a pagar la cuenta; por haber comprado una heladera no te voy a pagar yo, vos tenés que justificar el por qué no pudiste pagar más tu heladera", acotó Bóbeda en comunicación con Radio 1000.

Explicó además que el Estado debe brindar la protección que necesitan los productores siempre y cuando se den situaciones como una mala cosecha por el impacto del clima. "Todo se puede justificar, el Estado que es protector, debe considerar sobre bases lógicas, no por capricho de nadie", puntualizó.

El parlamentario de Unace lamentó que existan infiltrados en la lista de 17.000 mil personas que buscan la condonación de deudas.

Mientras tanto los campesinos seguirán en la Plaza de Armas, hasta que las autoridades cedan a sus reclamos, los mismos exigen el subsidio de las deudas vencidas de los campesinos reconocidos por la Coordinadora Nacional Intersectorial y la declaración de emergencia nacional de la agricultura familiar en todo el territorio nacional.