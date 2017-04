Sin embargo, tampoco quiso aventurarse a mencionar el valor del botín llevado por los criminales, porque todavía es muy prematuro.

"Se sabe cuánta plata había en la bóveda, pero no puedo brindar información, por ser confidencial. Todavía no hay información precisa, pero es mucho menor a USD 40 millones", expresó el asesor José Darío Frutos a la emisora 780 AM.

A fin de dar tranquilidad a los clientes, el representante legal mencionó que la empresa está totalmente asegurada y el monto sustraído será recuperado.

La fiscala Liliana Denice Duarte realiza el levantamiento de datos en la empresa Prosegur, que fue asaltada en la madrugada de este lunes, en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Hasta el momento lograron confirmar que entre 20 y 30 son los delincuentes que ingresaron al local de la empresa transportadora de caudales, todos de nacionalidad brasilera, indicó la representante del Ministerio Público.

ASALTO. Los delincuentes utilizaron entre cinco y ocho vehículos para realizar su operativo tipo comando. Cinco fueron abandonados en la localidad de Hernandarias y todos eran blindados.

Se trata de un Hyundai Santa Fe plateado; un Mitsubishi negro de chapa brasileña DQW4302; Volkswagen Touareg, también con chapa de San Pablo; Chevrolet Blazer plateado; y Dodge Ram2500 negro con chapa del vecino país LRT1344.

En el interior de la camioneta Dodge los intervinientes encontraron explosivos en gel y cuatro cargadores de AK 47.

El grupo de unos 100 delincuentes cerró el perímetro de unos 600 metros para trabajar sin interrupciones en el robo de la bóveda de Prosegur. Primero mataron al suboficial Sabino Benítez y luego hirieron a otros guardias.

En la zona del kilómetro 4, hacia el acceso a la Supercarretera incendiaron un camión semirremolque y dos automóviles, mientras disparaban a los vehículos que seguían llegando por el tramo.

En simultáneo, en otros dos puntos de ingreso hacia el Área 1 hicieron arder en llamas otros cuatro vehículos. En total bloquearon cuatro accesos y uno fue utilizado para huir con dirección a Hernandarias