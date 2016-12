El agente fue suspendido el día 4 de octubre pero regresó a su puesto el 16 de noviembre, señala esa fuente.



Miles de agentes, además de militares, jueces y funcionarios, han sido arrestados, suspendidos o despedidos como sospechosos de pertenecer a la cofradía del predicador islamista Fetullah Gülen, al que el Ejecutivo acusa de organizar el fallido golpe.



Según ese diario, Altintas se había tomado el día de ayer de permiso y se había instalado en un hotel cerca de la galería adonde el embajador, Andrey Karlov, acudió a inaugurar una exposición de fotografías.



El agresor se dirigió andando a la galería y entró mostrando su identificación de policía.



Altintas se colocó tras el diplomático ruso, que no contaba con protección, y le disparó once veces por la espalda, alcanzándole con nueve balas.



"No se olviden de Alepo, no se olviden de Siria", gritó tras abatir al diplomático, en referencia a la ciudad del norte de siria en la que las tropas rusas han estado luchando del lado del régimen contra las fuerzas rebeldes.



Luego, el atacante se atrincheró hasta que las fuerzas de seguridad turca lo abatieron.



Nacido en 1994 en Söke, una ciudad en el oeste de Turquía, Altintas llevaba dos años y medio en las fuerzas antidisturbios.



El 15 de julio, el día del intento de golpe de Estado, Altintas pidió un permiso y se desplazó desde Diyarbakir, donde estaba destinado, a Ankara, pese a que todos los agentes fueron reclamados para el servicio.



El superior que le concedió el permiso fue luego arrestado acusado de vínculos con Gülen.



El padre, la madre y la hermana del asesino fueron detenidos anoche en Soka y su tío fue arrestado hoy.



El tío ya había sido arrestado por supuestos vínculos con Gülen y puesto luego en libertad.