APP aeropuerto: Abren ofertas económicas y Cedicor no impugnará

Finalmente, tras meses de demora, se conocerán las propuestas del canon anual que pretenden pagar los consorcios Vinci Airports, con Talavera y Ortellado (Francia y Paraguay), y Sacyr, con Agunsa (España y Chile), al Estado paraguayo por la explotación, durante 30 años, de la principal terminal aérea del país. Este componente es fundamental para hacerse con la adjudicación del emprendimiento.

Es importante mencionar que Vinci Airports - Talavera y Ortellado consiguió un puntaje de 81% (de 80%, como mínimo, que exige el pliego de bases y condiciones), mientras que Sacyr-Agunsa alcanzó casi 90% en su calificación, de acuerdo con el Comité de Evaluación.

molestia. El consorcio Aeropuerto Asunción Silvio Pettirossi, integrado por Cedicor (del grupo argentino Eurnekián) y Caminos Viales del Uruguay, fue el único que quedó eliminado de la licitación durante el análisis de las ofertas técnicas.

Se objetó que Cedicor, en el ítem Área de Seguridad de Extremo de Pista (Resa), en lugar de colocar de 150 metros (como pedía el pliego) puso 90 metros, según indicaba el estudio de factibilidad. Además, la propuesta del consorcio tenía 49,6% de vidrios en la construcción y no 50% como se estableció en los requisitos técnicos mínimos, de acuerdo con el Comité de Evaluación.

Eduardo Acosta, representante del consorcio, aseguró que los reclamos fueron absurdos y recalcó que Corporación América (Cedicor) es el mayor operador de aeropuertos del mundo, ya que administra más de 53 terminales en ocho países y el de Carrasco, uno de ellos, fue elegido el mejor de Sudamérica este año.

Señaló que el pliego tenía incoherencias en varios puntos. Por ejemplo, en lo que hace a la seguridad de extremo de pista, se solicitaban dos dimensiones distintas. Además, uno de los puntos establecía que sobre la marcha se podían hacer modificaciones si el fiscal de obra así lo decide.

Añadió que en ningún proyecto de APP puede participar una empresa que ya tenga malos antecedentes en otras obras en el mundo. Recordó que Sacyr tuvo procesos en España y se le cancelaron contratos, como fue el caso de Murcia, España, relató.

Acosta remarcó que el pliego tuvo 745 consultas, de las cuales 150 fueron de Cedicor y apenas le respondieron 25. Cree que lo mejor será cancelar el actual proceso porque se está demostrando que en Paraguay no existe seguridad jurídica. Informó que Cedicor no impugnará la licitación, porque no hay indicios de que su acción tenga un eco favorable.

Además, fuentes del organismo evaluador indicaron que Vinci tuvo una pequeña ayuda para pasar el filtro. Por este motivo, técnicos del sector aeronáutico creen que será la firma francesa la que resulte ganadora, puesto que está siendo asesorada por el estudio jurídico GGBSL (Gómez Grassi, Gómez Boungermini y Sarubbi Lutz), del que es socio el jefe del Gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz.

SOSPECHAS. Referentes del sector aeronáutico cuestionan que el abogado Francisco Gómez, de GGBSL, sigue asesorando a Vinci e incluso estuvo en el acto de notificación de las ofertas técnicas. Gómez es amigo del jefe de Gabinete del MOPC. La Ley APP prohíbe tácitamente la vinculación de empleados públicos con los oferentes interesados.

FASES. Los trabajos de modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi costarán USD 149 millones y se prevén ejecutar en tres fases, dentro de los 30 años del contrato de concesión. Sin embargo, la inversión asegurada es de solo USD 109 millones en la primera fase, que incluye la construcción de una nueva terminal de pasajeros, estacionamientos y el mejoramiento de la pista.