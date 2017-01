Apertura del Pilcomayo fue un éxito

Sobre los cuestionamientos que surgieron por el momento de la apertura del canal, el director explicó que se abrió el mismo atendiendo que era el momento en que llegó la riada. "Nosotros no elegimos la fecha, la fecha la elige la naturaleza", afirmó.

Señaló que los criterios que se tuvieron desde la comisión siempre fueron técnicos y que son justamente los primeros meses del año los que se deben aprovechar para lograr introducir aguas del Pilcomayo en territorio paraguayo.

"Normalmente la riada se presente en los meses de enero, febrero y marzo; es la época en que tenemos que meter el agua en nuestro territorio, recargar nuestros acuíferos para que gran parte del Chaco esté servida y que los tajamares puedan cargarse", afirmó.

"Si nosotros perdíamos esa agua y tardábamos para hacer un canal aguas abajo, lo cual no deja de ser cierto, pero no podíamos darnos el lujo de perder esta agua porque hubieran muerto muchos más animales. La riada es la que marca la época de su venida, yo no puedo decirle a la riada que espere tres meses, que yo haga más canales y después venga, eso no se puede", añadió.

Salazar afirmó que para tener listo este canal se trabajó intensamente durante tres meses, pese a las limitaciones de recursos, y que gracias a eso se pudieron canalizar bien las aguas que llegaron al nivel justo de 2,5 metros de altura.

"Nosotros nos sentimos contentos, respetamos la opinión de quien dice que no se tuvo que abrir aún el canal, pero hay todo tipo de causas y razones para opinar, las nuestras son técnicas y son de la naturaleza", ratificó Salazar.

Expresó finalmente su deseo de que el Paraguay pueda asignar mayores recursos para logar un manejo integral de cuencas hídricas, como lo tiene Argentina, de modo a poder aprovechar bien las aguas según su comportamiento natural.

Máquinas quedarán para limpieza permanente de la entrada

Salazar también informó que las máquinas anfibias que fueron utilizadas en la apertura del canal quedarán en la zona de la embocadura para la limpieza permanente de la entrada.

El canal preparado se extiende unos 75 km dentro de territorio paraguayo y a esto se suman los canales naturales, por lo que se espera que las aguas lleguen a regar una parte importante del suelo chaqueño.