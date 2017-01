Abogados de Lugo piden revocar resolución del TSJE

En la mañana de este jueves, abogados del senador Fernando Lugo fueron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH) para pedir la suspensión de la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para que el ex presidente pueda ejercer sus derechos como político y realizar campañas.

Fernando Becomi, uno de los abogados del senador y ex presidente Fernando Lugo Méndez, dijo este jueves luego de presentar la solicitud de suspensión de la resolución del TSJE, en donde prohíbe al ex mandatario la realización de campañas políticas, que la medida atenta contra los derechos del ex presidente.