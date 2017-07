El rector NarciscoVelázquez destituyó al decano el pasado viernes, pero cuando el caso tomó conocimiento público negó esto y argumentó que Galeano, al obtener el beneficio de la jubilación, terminó su vínculo con la docencia, "requisito para ser decano".

"Si quería echarlo debió sencillamente seguir el procedimiento legal y hacerlo de esa manera, y no como lo hizo", dijo el abogado quien envió una nota al rector para que explique en qué artículo del estatuto de la universidad se avala ese motivo para la destitución. Dijo que la capacidad de Galeano molesta a Velázquez.

"¡Pobrecito! Una persona sumamente limitada, es un claro ejemplo que los títulos universitarios no acortan las orejas (...) los títulos que tiene no le sirven como humano porque lo que hizo más allá de lo legal es inhumano, no se le trata a nadie así, y menos a una persona que dio su vida por la Universidad Católica de Asunción", expresó Codas.

Tras la destitución de Galeano se generó el rechazo de la comunidad universitaria. En su lugar asumió Estela Olmedo como encargada de despacho.

Alumnos y profesores de la casa de estudios tomaron medidas de presión ante el hecho y anuncian paros si Galeano no es restituido en su cargo esta semana.

Galeano informó que presentó una apelación contra su destitución como decano. Comentó que se acogió a su jubilación como docente para tener más tiempo en su función titular de la casa de estudios, y que el derecho al cual accedió –según sus asesores– no era vinculante con su figura de decano, puesto que debía dejar en 2019.