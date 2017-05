Abogado denuncia brutalidad policial

El hecho se produjo en la estación de servicios ubicada en Ruta Transchaco y Coronel Hermosilla de Mariano Roque Alonso.



El hombre señala que el oficial lo echó del sitio alegando que es propiedad privada. "Cuando me doy vuelta veo que ya hay una patrullera. Ahí le cuestioné su forma de tratarme y le dije que están en el ojo de la tormenta por el caso de Rodrigo Quintana, entonces me intentan arrestar, me cagan a palo, me llevan a la Comisaría, me tiran al calabozo", relató.

Édgar González Stanley dijo que se negó a que le apliquen una prueba de alcotest en la Fiscalía, sin presencia de un abogado y el mismo agente fiscal de turno. Indicó que un policía identificado como Luis Oliveira, le propinó golpes con una escopeta.

El parte policial señala que el hombre fue detenido por exposición al peligro en el tránsito terrestre, resistencia y por agredir a un agente policial. El documento detalla que el hombre fue cuestionado por un agente debido a que ingresó a alta velocidad al local, pero este respondió de manera agresiva.

El acta policial indica además que el abogado agredió de forma verbal al oficial Luis Caballero y además le provocó un corte en la mano derecha.

Los incidentes fueron captados por una persona que estaba en el sitio. En el video se observa cómo más de cinco policías redujeron al hombre con uso excesivo de la fuerza. Uno de los intervinientes exigió a la persona que grababa que deje de hacerlo.

El caso está en manos de la fiscala Nimia Ortega, quien dispuso que el mismo quede en carácter de aprehendido y el rodado sea incautado.