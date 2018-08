Youtubers fascinan a paraguayos

El público, mayormente niños y adolescentes, destacó a los youtubers como Luis Arturo Villar Sudek (México), más conocido como Luisito Comunica, quien dio apertura al plato fuerte del festival, que se posicionó en el escenario principal del teatro. Otras figuras muy nombradas fueron trío Dosogas, el venezolano La Divaza y la colombiana Pautips (Paula Galindo). Esta última hizo gritar y bailar a las preadolescentes, quienes grabaron cada movimiento en el escenario. Además, participaron Martínez Twins, Lolito, Alexby, Mangel, Perxitaa, Kokeba, Alejo Igoa y Fran MG.

Algunos cosplayers amenizaron visualmente la jornada con sus coloridos trajes entre el público. Otro de los espacios habilitados y muy concurridos por los niños y jóvenes ayer fue el campamento Club Media Gaming, donde los fanáticos de los videojuegos se congregaron para disfrutar de lo último que ofrece este segmento.

Consultado sobre por qué gustan tanto los youtubers, Rodrigo Valdez (16) comentó que “me animan cuando estoy triste o cansado de tanto estudio”. Este fan se declaró seguidor de Mangel, Luisito Comunica y Dosogas.

“El festival nos gusta porque es una oportunidad de ver un show, tener chance de verlos en persona, y el Meet & Greet”, dijo María Fernanda Garcete (11), quien asistió con su amiga Anabela (12).

“Me gusta la emoción que transmiten, tanto el público como los youtubers. Mis favoritos son Pautips, La Divaza, Luisito Comunica, Martínez Twins y Alejo Igoa, a quienes sigo desde hace 4 años. Los conocí navegando y me suscribí a sus canales. Estoy contenta porque me invitó a venir mi prima”, comentó por su parte Lucero Franco (12), quien adelantó que subirá las fotos con sus ídolos a su historia en Instagram.

Opinión

“Me hacen reír y me entretienen”

“Vine a ver a Dosogas, a quien sigo desde este año, a Luisito Comunica, que sigo desde 2015, y a la Divasa, desde el año pasado. Ellos son mis youtubers favoritos, porque me hacen reír con sus bromas, me entretienen con sus canciones. Llegué hasta ellos a través de conversaciones con mis compañeros en clase, no los conocía. De Luisito me gustó que recorre muchos países”. Anabela Botre (12), seguidora.