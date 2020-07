Watchmen domina las nominaciones de los Emmy con 26 candidaturas

The Handmaid"s Tale, The Crown, Killing Eve, The Mandalorian, Better Call Saul, Ozark, Stranger Things y Sucession se verán las caras por el Emmy a la Mejor Serie Dramática.

El galardón a la Mejor Comedia se decidirá entre Curb Your Enthusiasm, Dead to Me, The Good Place, Insecure, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Schitt's Creek y What We Do in the Shadows.

Watchmen parte como aspirante destacada en el apartado de serie limitada, donde también fueron nominadas Little Fires Everywhere, Mrs. America, Unbelievable y Unorthodox.

Finalmente, American Son, Bad Education, Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones, El Camino: A Breaking Bad Movie y Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend se disputarán la estatuilla a la Mejor Película Televisiva.

En cuanto a las categorías de interpretación, Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer y Sandra Oh (ambas por Killing Eve), Laura Linney (Ozark) y Zendaya (Euphoria) serán candidatas al Emmy a Mejor Actriz dramática.

Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This is Us), Steve Carell (The Morning Show), Brian Cox y Jeremy Strong (ambos por Succession) y Billy Porter (Pose) optarán al premio a Mejor Actor Dramático.

Por otro lado, Anthony Anderson (black-ish), Don Cheadle (Black Monday), Ted Danson (The Good Place), Michael Douglas (The Kominsky Method), Eugene Levy (Schitt's Creek) y Ramy Youssef (Ramy) lucharán por el premio al Mejor Actor Cómico.

Christina Applegate y Linda Cardellini (las dos por Dead to Me), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Catherine O'Hara (Schitt's Creek), Issa Rae (Insecure) y Tracee Ellis Ross (black-ish) fueron nominadas al galardón de Mejor Actriz Cómica.

La 72ª edición de los Emmy está previsto que se celebre el 20 de setiembre con Jimmy Kimmel como presentador y previsiblemente de forma virtual debido a la crisis global del coronavirus.