Con un coste de USD 14,99 (13,49 euros) al mes en EEUU, también desvelado durante una presentación en los estudios Warner Bros. de Los Ángeles, el servicio de contenidos integrará en su oferta a las marcas HBO , DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim y Looney Tunes, entre otros.

De momento se desconoce cuál será el precio y la fecha de estreno en el mercado latinoamericano y europeo, aunque de seguir la misma estrategia que en EEUU el costo mensual en estos países sería el mismo que el de la actual suscripción a HBO (sin Max), pero con un catálogo que duplicará el número de títulos.

Los actuales clientes de HBO, la cadena responsable de éxitos como Juego de Tronos o Veep, podrán cambiar automáticamente su cuenta a esta nueva plataforma, que reunirá bajo un mismo paraguas las series del canal televisivo junto a las cintas de los estudios Warner o las películas del mundo de superhéroes de DC.

Entre las series exclusivas de HBO Max estará House of the Dragon, la primera serie derivada (spin-off) de Juego de Tronos, que se centrará en la historia de la Casa Targaryn, cuyo anuncio llegó muy pocas horas después de que HBO cancelara sus planes para otra serie derivada de la misma ficción que no convenció tras rodar su primer episodio.

También, la actriz y presentadora de televisión Ellen DeGeneres producirá cuatro nuevos programas para la futura plataforma, que incluyen una serie de animación y otra de género documental.

Además, la mítica serie Friends abandonará el catálogo de Netflix y pasará a formar parte de HBO Max, tras una compra de más de USD 400 millones (359 millones de euros).

Asimismo, sumará en su oferta a The Big Bang Theory, El ala oeste de la Casa Blanca, Pequeñas mentirosas, más la colección completa de Studio Ghibli y todos los capítulos de Barrio Sésamo.

La presentación de los detalles de esta plataforma, de la que se llevan conociendo proyectos en los últimos meses, llega apenas un par de días antes del lanzamiento de Apple TV+, la apuesta de la tecnológica por la ficción, y de Disney+, la plataforma que reunirá su extenso universo de estudios, como Star Wars y Pixar.

Precisamente, el precio de HBO Max será más caro que el de sus competidores, pues Netflix cuesta USD 12,99 al mes (11,69 euros) en su servicio estándar, Hulu cobra actualmente USD 5,99 (5,39 euros) por su versión con anuncios, al catálogo de Apple se accederá por USD 4,99 (4,49 euros) y Disney supondrá un desembolso de USD 6,99 (6,29 euros).