Vuelos internacionales se podrían reanudar en el mes de setiembre

Aeropuerto ansiedad. Dentro de dos meses aproximadamente podrían reanudarse los vuelos internacionales. Para ello se está realizando un esfuerzo conjunto, comentó el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni.

“Hay un esfuerzo integrado de distintos organismos del Estado que tienen distintas miradas. Naturalmente, Salud está entre esos. Lo que hemos señalado particularmente lo hemos dicho en otras ocasiones; es muy importante que podamos superar el invierno y también aguardar el declive epidemiológico del coronavirus en los países limítrofes”, expresó Mazzoleni. Alistamiento Refirió que en el ínterin se están realizando las preparaciones para ese momento de reactivación. Esto incluye personal altamente calificado, entradas compasivas al país para los viajeros, que se darán con una restricción muy importante de libertad para deambular. El mes de setiembre es una estimación bastante cercana -dijo- y aguarda que las condiciones epidemiológicas permitan avanzar hacia ahí. Como ejemplo citó que esa apertura podrá permitir que personal muy calificado pueda trabajar en la instalación del nuevo acelerador lineal en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). “Ese tipo de situaciones nos obliga a cerrar con una evaluación puntual y estricta, a determinar algún tipo de estrategia”, expresó. El cese de actividades aéreas preocupa a los trabajadores de este sector. Else Renate Schittner, del gremio de tripulantes aéreos, mencionó que la pandemia generó una drástica reducción de personal, dejando solamente a los pilotos y tripulantes de cabina. “Todo el personal de tierra en su gran mayoría, salvo algunos supervisores, fueron desvinculados”, reveló. Agregó que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ya ha realizado las recomendaciones de seguridad sanitaria cuando se reanuden los vuelos. También los mismos trabajadores están realizando su entrenamiento, según expresó. Otros trabajadores del sector también han expresado su preocupación por la inactividad que ha generado el coronavirus. Esto se ha traducido en un alto desempleo. El 24 de marzo, la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac) anunciaba la suspensión de todos los vuelos, tanto comerciales como privados. En un principio, dicha medida iba hasta el 12 de abril. Russomando En conferencia de prensa, Mazzoleni habló también de las palabras de la doctora Graciela Russomando, quien al dejar el Senacsa calificó al MSP de sin ética ni moral. “Es una declaración poco feliz. Condeno solamente la declaración, no a la persona. Es una profesional muy calificada. Parece que está dada desde un lugar (la declaración) que no participó del proceso, que no se condice con lo que llevó adelante el Laboratorio Central. Es un capítulo cerrado”.



Nueva amenaza a la salud



Reactivación. Desde el sector piden reiniciar la actividad aerocomercial bastante golpeada.



Ascenso. Salud reportó dos fallecimientos más y que aumentó número de personas hospitalizadas.