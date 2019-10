Violencia extrema: Pasajero arroja termo con agua caliente a un chofer

El conductor resultó con quemaduras de segundo grado en el rostro, el brazo y la espalda luego de que el pasajero le lanzara un termo que contenía agua caliente y este explotara contra su humanidad.

En las imágenes se puede ver el momento en que, tras una acalorada discusión, el pasajero lanza el termo al conductor.

Derrama agua caliente.mp4 Video: Telefuturo.

Según manifestó el agresor, que no fue identificado, a la comisaría local, el conductor no lo alzó a pesar de haberle señalizado la parada. Indicó que esta no es la primera vez que tiene inconvenientes con este chofer, informó Telefuturo.

El pasajero siguió a la unidad y al subir recriminó al chofer que no lo haya alzado. En un momento, se observa que el agresor sacó de su mochila un objeto punzante de su mochila y amenazó al conductor.

Por su parte, el conductor aseguró que el hombre le realizó la parada en una zona prohibida por lo que no lo alzó.

Otros pasajeros intentaron calmar al pasajero atendiendo a que este subió con una menor en sus brazos. Tras la violenta agresión el victimario bajó del bus.

El agresor se puso a disposición de la Policía Nacional. Por su parte, el conductor deberá guardar reposo por 20 días y podría someterse a una cirugía reconstructiva.