Video revela que una mujer presuntamente maltrataba a su hijastra

En el material, que se viralizó en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp, se observa que la supuesta madrastra se encuentra aparentemente reprendiendo a la menor, cuando repentinamente la agarra del cabello y la comienza a estironear.

En contacto con Última Hora, la madre de la niña explicó que fue ella misma quien decidió difundir el video, debido a que con ello esperaba que las autoridades actuaran rápidamente en el caso, y señaló que las imágenes corresponderían a los últimos meses del 2021.

Además, relató que perdió la custodia de su hija, debido a que el papá presentó una denuncia en su contra por supuesta violación del deber del cuidado. Al respecto, aseguró que sus acusaciones fueron falsas y que el único motivo sería que el hombre pretendía arrebatarle a la niña.

Tras recibir la denuncia, el caso de presunto maltrato infantil por parte de la madrastra quedó a cargo de la fiscala Carina Serón, mientras que la niña fue rescatada de la vivienda de su padre y quedó bajo custodia de su abuela materna.

En tanto, el Ministerio Público dispuso la incautación de las imágenes de circuito cerrado de la casa donde vivían la madrastra y la niña, las cuales fueron enviadas al Laboratorio Forense.

Fiscal "no quiere firmar sobreseimiento"

Posteriormente, la mujer manifestó que ya recibió el sobreseimiento provisional en el proceso que afronta, pero aclaró que actualmente solo necesita la firma del fiscal Federico Leguizamón para obtener el sobreseimiento definitivo y volver a tener bajo sus cuidados a su hija.

"Me sacaron injustamente, con una denuncia anónima de que mi nena no estaba bien cuidada. Llevaron a una denuncia penal por violación del deber del cuidado. Como en un año no encontraron nada, firmaron mi sobreseimiento provisional, pero ahora el fiscal Federico Leguizamón no quiere firmar mi sobreseimiento definitivo porque no está de mi lado", enfatizó la mujer.

Los nombres de la madre, la madrastra, el padre y la niña se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.