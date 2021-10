"Yo no tengo compromiso con ninguna corrupción, con ningún corrupto. Yo no tengo parte con ningún poder económico, soy un hombre acádemico", expresó.

El congresista por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) sostuvo que lejos de haber tenido ventajas en el concurso, cree que su condición de político incluso le generó cierta discriminación hacia su persona.

"Hubo mucha presión ciudadana, el Consejo mismo yo creo que fue más estricto conmigo. Fui el postulante que más tiempo se sometió al interrogatorio (tres horas)", mencionó a Monumental 1080 AM.

Sobre el supuesto acuerdo denunciado por su colega Zulma Gómez, señaló que no forma parte de ningún acuerdo y que la especulación de que el senador Enrique Bacchetta iría a la Justicia Electoral a cambio de su designación no tiene fundamento, ya que el mismo Bacchetta negó tener intención de postularse para ministro del TSJE.

"Yo creo que va a volver a postularse como senador (Bacchetta), por el trabajo que viene realizando como legislador. Me consta que viene conformando muy buen equipo, así que por lo menos esa versión esta desvirtuada por el propio senador. De lo manifestado por Zulma Gómez yo no quiero verter ninguna opinión", alegó.

Consideró que será trabajo de sus colegas designar a un candidato y afirmó que por potestad de la Constitución Nacional, necesariamente, tiene que ser el presidente el que dé su acuerdo constitucional. "Forma parte de la arquitectura constitucional y no veo malo que un postulante tenga el acuerdo del presidente de la República", afirmó.

En caso de darse la venia para su designación dijo que tiene una "línea progresista", pero que a la vez es democrático y en materia de derecho penal se presentó como garantista. "Yo soy democrático, liberal filosóficamente, éticamente me considero liberal y democrático", indicó.

Sostuvo que la Corte se encuentra en una etapa de renovación generacional e intelectual, lo que le genera mucha esperanza.

Sobre los desafíos que tiene la Corte explicó: "Creo que nuestra Constitución debe ser profundizada y desarrollada en cuanto al derecho social, creo que en este momento nuestra democracia, en la etapa que está viviendo, requiere de un Poder Judicial mucho más democrático, abierto, transparente y progresista en algunas cosas".

"No comparto el matrimonio igualitario"

El legislador denunció que grupos conservadores iniciaron una campaña en su contra en la que se "tergiversa y miente alevosamente". En ese sentido, aclaró su posición ante el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto.

"Yo, públicamente, he manifestado que no comparto el matrimonio igualitario, pero no discrimino absolutamente a nadie por su tendencia sexual ni nada por el estilo, justamente me declaro liberal y democrático", apuntó

"No estoy de acuerdo con el llamado matrimonio igualitario y jamás he dicho una sola palabra sobre la despenalización del aborto. Para mí la vida es sagrada en todas sus formas, quiero hacer esta aclaración", insistió.

Lamentó que estén haciendo correr un video en el que participó de un acto de presentación de un manual del colectivo LGTB.

Defiende su postulación

Ríos dijo que como parte de su trayectoria académica ha presentado al Consejo 11 publicaciones de autor y coautor de contenido jurídico, sociales, así como publicaciones de investigaciones científicas en revistas nacionales e internacionales.

"A punto de jubilarme de la carrera docente. Yo escribo, publico libros, ahora estoy trabajando en la segunda edición mi tesis doctoral", resaltó.

Consideró que su desempeño en la audiencia pública demostró que reúne los requisitos para la Corte Suprema de Justicia.

El senador indicó que puede dar pluralidad al Poder Judicial, lo que no se limita solamente al color de un partido sino también a la forma de pensar. "El Poder Judicial deber reflejar la pluralidad de la conformación social de nuestro país o sino sería antidemocrático", puntualizó.