Víctima de esquema de facturas falsas dice que dio su cédula a operadores políticos

En una comunicación con radio Monumental 1080 AM, señaló este viernes que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) le indagó porque figura que facturó un total de G. 51.000 millones. Sin embargo, él dijo que nunca tuvo RUC y que ni siquiera tiene "para comprar una zapatilla de G. 20.000".

La víctima ya se puso a disposición de las autoridades de Tributación y también presentó una denuncia ante la Fiscalía.

Presume que el problema fue a causa de que entregó su cédula a operadores políticos del Partido Colorado hace, aproximadamente, cinco años porque le prometieron un trabajo.

"Le había proporcionado mis documentos, antecedentes policiales, antecedentes judiciales, todo con mi fotocopia de cédula, hasta me pidió la cédula para que pueda autenticar. Como yo tuve confianza le había dado", afirmó.

Apuntó que desde aquella oportunidad no pudo volver a localizar a dichas personas, que esa fue la última vez que las vio e incluso tuvo que denunciar una semana después el extravío de su cédula porque ya no le habían devuelto.

El hombre se dedica a varios oficios, pero mayormente trabaja en obras de construcción como albañil.

"Es bastante jetu'u (difícil) porque yo estoy desempleado, buscando trabajo, y ahora con esta causa que me está pasando, no estoy consiguiendo nada porque a las empresas que les llevo mis papeles, revisan y encuentran que yo soy un multimillonario. Entonces, no me van a tomar en serio", lamentó.

Acotó que hasta el momento no tiene respuestas de la denuncia que realizó ante la Fiscalía.

En los últimos tres días, la SET también dio a conocer que en el esquema de facturas falsas figuran que un limpiavidrios facturó al Estado más de G. 26.000 millones al año y un hombre de 80 años, en tres años, G. 57.000 millones.

El esquema detectado por la SET contempla comprobantes falsos por G. 171.300 millones (USD 25 millones), que afectan a un superproveedor, 16 otras grandes empresas y 100 pequeñas compañías. Además, involucra a 17 municipalidades y una gobernación. Aún se investiga a más instituciones.

La Administración Tributaria sospecha que la megaevasión justifica obras fantasmas, ya que el proveedor de estas instituciones se dedica al rubro de la construcción, pero no fue adquirido un solo ladrillo ni se contrató a un solo obrero.

La utilización de estos documentos de contenido no auténtico data de los años 2018, 2019 y 2020. En total, son 1.607 los comprobantes apócrifos.