"En pandemia muchas empresas de transporte salieron del sistema. No sé si ya venían con una mala administración. No está siendo suficiente la oferta con la alta demanda que estamos teniendo. El lunes tuvimos el pico más alto de activaciones”, dijo Sánchez en contacto con Monumental 1080 AM.

El secretario de Estado aseguró que, como parte de la solución a esta problemática, se está conversando con las diferentes instituciones para que el horario escalonado pueda regir desde abril.

"Estamos dialogando para poder implementar el horario escalonado. La ley solo menciona al sector público. Lo ideal también sería incluir al sector privado. Por otro lado, estamos viendo para ingresar más buses al sistema", agregó.

Sánchez agregó que otra alternativa que se analiza es la estatización de aquellas empresas cuyos itinerarios son suspendidos.

“La idea es que si una línea es cancelada en su itinerario, sea el Estado el que administre esta empresa”, mencionó.

Con relación a las reguladas, Sánchez reiteró que las empresas están cumpliendo con las frecuencias y refirió que el contrato habla de una unidad en servicio cada 60 minutos para los horarios nocturnos.

Miles de ciudadanos se quejan por las penurias que deben pasar para llegar a sus trabajos y hogares debido a la falta de buses en las calles.

A la alta demanda, que se da tras la suspensión de las medidas sanitarias, se le suman las personas que decidieron utilizar el servicio de transporte público ante la ola de aumentos en precios de combustibles.