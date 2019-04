Vendedora rema contra la crecida para pescar clientes

Dice que es comerciante desde hace 50 años. Es consciente de que si no sale a remar, su negocio se ahogará en el hogar ribereño. “Tengo que salir porque en casa no me puedo aplastar. No me hallo. Salgo a recorrer por esta zona y también voy al Mercado 4”, expresa la mujer que demuestra cierta prisa ya que debe ir a cobrar una deuda pendiente antes del mediodía.

Cuenta que también cobra la pensión por la tercera edad, pero asegura que le gusta mantenerse activa y así aumentar sus ingresos. Vive con su hijo, quien se dedica al reciclaje. “Caminar en el agua me cansa un poco, pero qué voy a hacer. Hace más de 20 años que me mudé aquí y convivo con la crecida”, afirma mientras señala una lesión en el pie derecho que sufrió durante sus recorridos.

En esta ocasión dice que el agua no arrasó lo suficiente en su casa por lo que consideró no realizar la cíclica mudanza. Doña Josefina dice estar dispuesta a dejar su vivienda definitivamente si algún día encuentra un terreno accesible para pagar o una ayuda del Gobierno. Mientras tanto, sigue en la lucha contra toda tempestad en la costa del río.

Damnificados. Según los datos de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), en la zona de Tablada son 1.800 familias afectadas por la crecida del río Paraguay. De esta cifra, cerca de 800 hogares fueron asistidos.

Desde la Municipalidad de Asunción afirman que a nivel general son 10.086 familias damnificadas. Estas personas afectadas se encuentran distribuidas en refugios, en casas de amigos o familiares y en alquileres.

En el Puerto de Asunción hasta ayer se registró un descenso del río de 3 centímetros. No obstante, el nivel sigue en el umbral crítico con los 6,86 metros de altura.

Desde hoy y hasta el fin de semana la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia precipitaciones, ocasionales tormentas eléctricas y vientos del sur.

1086 familias damnificadas se registran en Asunción. Están en refugios, alquileres y casas de familiares.

3 centímetros bajó ayer el río Paraguay en el puerto de la capital. El nivel de 6,86 metros sigue siendo crítico.

Hace 50 años soy vendedora, recorro por Tablada y también por el Mercado 4. Josefina Báez, Blanco Cué.

En Tablada son 1.800 familias afectadas. Asistimos hasta ahora al 50%. Óscar Coronel, Secretaría de Emergencia