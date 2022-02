Velázquez dice que Añetete defenderá al ministro y convocará a instituciones

Por otro lado, indicó que va a convocar a las autoridades del BCP, de la Bolsa de Valores, de la Seprelad y al superintendente de Bancos.

Velázquez dijo que le llamó la atención que Giuzzio mencionara que Eduardo César Campos Marín fue quien había entregado dólares a Darío Messer para protegerse cuando huía de la Justicia, ya que este hoy es miembro de la Bolsa de Valores.

“Las instituciones del Estado tendrían que controlar de alguna manera determinada y teniendo estas informaciones, en mi rol de vicepresidente, voy a convocar a las distintas instituciones del Estado para saber la realidad, sobre todo en este momento, que Gafilat nos está tomando un examen”, comunicó.

Sostuvo que no tenía conocimiento de todo lo que informó Giuzzio en la sesión de ayer del Congreso, y que siempre había sospechas sobre sus negocios. El ministro de Interior habló no solamente de la ruta del contrabando, sino que citó que del Directorio del Banco Basa formaron parte Horacio Cartes y Darío Messer. “Todos tenemos las sospechas, pero nos llama la atención por qué las instituciones del Estado no llegan a profundizar sus investigaciones y si esta información confirmamos, va a ser un problema del país”, aseveró y cree que Paraguay podría ingresar a la lista gris, por la debilidad de las instituciones que no controlaron la ilegalidad de las actividades.

VENDETTA. Dijo que cuando dice que “no sigan el juego a esta vendetta del cartismo”, hace referencia a las bancadas de la oposición, porque asegura que Honor Colorado se está aprovechando de una situación de inseguridad para “pasarle factura” a Giuzzio, porque “es una persona honesta que tiene el coraje y la valentía de llevar adelante la denuncia contra Horacio Cartes”. “Sabemos que hay un grupo de liberales sometidos al cartismo, pero eso no significa que los demás integrantes del PLRA y de otros partidos, como Patria Querida, Encuentro Nacional o Hagamos, se tengan que prestar al cartismo que quiere aprovechar este momento de inseguridad”, finalizó.



Insto a que no sigan el juego a esta vendetta. Estoy seguro de que la bancada de Añetete va a acompañar mi posición.



Todos tenemos las sospechas, pero nos llama la atención por qué las instituciones no llegan a profundizar sus investigaciones.