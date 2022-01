Los pobladores incluso tuvieron que adaptar sus quehaceres diarios al horario nocturno, ya que durante todo el día carecen de agua. Situación que se vuelve sumamente incomoda por las altas temperaturas que se registran en esta época del año.

Ante la falta de respuestas, los vecinos se ingenian para adquirir el vital líquido, informó Telefuturo. “Nosotros nos levantamos a la madrugada a juntar lo que podemos y cuando ya no alcanza pedimos auxilio a los bomberos”, comentó una pobladora.

Vecinos denuncian falta de agua en San Antonio. Con 40ºC los mismos deben ingeniarse para adquirir el vital líquido.



— Telefuturo (@Telefuturo) January 15, 2022

Otra mujer se sumó al reclamo y sostuvo que es insostenible la situación. “Con el calor de 40°C no tenemos agua ni para tomar”, lamentó.

Incluso, la falta del vital líquido afecta al trabajo de algunos y alegan que tienen este inconveniente desde que Essap tomó la posta.

“Yo tengo una peluquería y otro vecino tiene una veterinaria donde baña a los perros. En mi caso, algunos clientes vienen para lavarse el cabello, pero no les recibo porque no tengo agua. Durante el día no tenemos ni una gota”, sostuvo.