Asimismo, manifiestan que sus viviendas apeligran ante una posible inundación y que, incluso, ya padecen problemas de acumulación de agua con las lluvias.

También reclamaron el nauseabundo olor que expide el cauce hídrico en la zona, según informaron a través de Telefuturo.

Desde la Municipalidad de Mariano Roque Alonso enviaron este último miércoles un tractor con el que se realizaron algunos trabajos para desaguar el cauce.

No obstante, los pobladores de la zona señalaron que fueron obras mínimas y exigen que las autoridades municipales se encarguen de llevar hasta el sitio excavadoras que puedan solucionar el problema de raíz y que el arroyo no vuelva a quedar desbordado.

Una de las vecinas del lugar señaló que ya desde el 2018 vienen presentando varios pedidos de limpieza y tratamiento del arroyo a la Comuna, así como también enviaron notas al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), pero que hasta el momento no han brindado una solución al problema.

"Nadie me hizo caso, recién ahora que ya es intransitable, de que ya me está entrando la humedad a mi casa y si llueve ya me entra por la rodilla el agua", lamentó la mujer.