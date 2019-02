Varios avivados en el MAG siguen sin ser identificados

Fue lo informado por Ariel Chamorro, representante del Sindicato de Profesionales del MAG, gremio que denunció la irregularidad ante el Gabinete ministerial y ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Nosotros solicitamos el pedido (de análisis). Al inicio eran 30 personas las que se encontraban en esta situación, luego 38, pero ahora serían más, porque los propios compañeros están verificando las planillas y encuentras las irregularidades”, comentó.

Dijo que el sindicato esperará los resultados de esta primera denuncia y analizará qué medidas tomar de acuerdo al dictamen que se obtendrá a partir de lo que diga la SFP. No obstante, fue muy tranquilizador para todo el funcionariado que no fue beneficiado con los jugosos aumentos que el Ministerio de Hacienda haya dicho que no se cumplirán con ellos si los cambios fueron hechos sin concurso.

De hecho, en esto se basa la denuncia, además de los exagerados márgenes de aumentos que se dieron. Este y otros sindicatos han protestado tras descubrir las supuestas irregularidades. Chamorro recordó que los aumentos se hicieron a funcionarios administrativos y a personas sin funciones, sin concurso alguno y sobrepasando los límites establecidos en la ley.

La SFP se comprometió a investigar el caso a través de sus técnicos, quienes explicaron de antemano que los aumentos exagerados son irregulares en todos los casos, porque la ley habla de un aumento del 10% para los contratados de un año a otro, y de 20% para los funcionarios en casos de desprecarización (cuando el trabajador pasa de ser contratado a permanente) o en el caso de que se traslade sin línea de un organismo del Estado a otro. Pero en este caso, se sobrepasaron los límites. Algunos de los más insólitos son aquellos cuyos salarios fueron duplicados. De G. 4.500.000 a G. 8.800.000; de G. 5.500.000 a G. 10.900.000; o de G. 3.300.000 a G. 7.000.000.