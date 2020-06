Urgen a Fiscalía resultados sobre investigación de compras fallidas

La investigación sobre las compras de Imedic, en el marco de la contingencia sanitaria, hasta el momento no arrojó una sola imputación y, al decir del Ministerio Público, la próxima semana podrían contar con más elementos. Entre tanto, las críticas suben de tono en el cuerpo legislativo, desde donde urgen celeridad a la Fiscalía.

Las diputadas Rocío Vallejo y Kattya González, quienes siguen de cerca el caso, tienen posturas dispares en cuanto al avance de la pesquisa. Para la diputada Rocío Vallejo, hay que aguardar a que la investigación siga su curso porque técnicamente las pesquisas de delitos económicos son más lentas, y esta es sumamente compleja. Entre tanto, su colega Kattya González asegura que a estas alturas ya es insostenible la posición del Ministerio Público, porque tuvo 30 días para construir una hipótesis inicial de qué fue lo que ocurrió en esa primera licitación fallida. “Están dando mucha luz, mucho tiempo, tanto a las empresas involucradas como a los funcionarios del Ministerio de Salud que integran el circuito de compras públicas en sus distintos niveles para interferir”, indicó la diputada González. El viernes pasado, varios legisladores de la oposición se reunieron con la fiscala adjunta Soledad Machuca. Al respecto, Vallejo precisó que la funcionaria del Ministerio Público explicó que se están haciendo muchas diligencias y que están recabando la información y haciendo los cruces necesarios. “Desde el punto de vista técnico como ex fiscal, puedo decir que un caso de delitos económicos es mucho más complejo investigar que un caso común. Se deben cubrir muchas aristas. A veces cuando uno está investigando algo, encuentra otra cosa, como por ejemplo, en los casos donde se obtuvo de manera rápida una imputación como fue el caso de las mascarillas de la Dinac y el de Petropar, donde se vio que las mercaderías no entraron de forma legal”, explicó. “Estamos en tiempo todavía y pendientes de que haya resultados”, agregó la diputada de PPQ. Kattya apuntó que no es tolerable esta tardanza y que justamente con la intención de urgir a la Fiscalía se hizo la reunión con la fiscala adjunta. “Esperemos que los fiscales entiendan y dimensionen el daño que ha ocasionado al Paraguay este robo en pandemia”, agregó. “Sería terrible que la falta de lectura del momento histórico encamine esta investigación como un caso más. No es un caso más, es desbaratar un modus operandi que ha beneficiado a verdaderos estafadores”, aseveró. El bloque opositor de la Cámara Baja que integran Kattya y Rocío Vallejo ha generado cinco denuncias. Esta última denuncia la ha encarado el Ministerio de Salud contra Imedic.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



ESPERA INSOSTENIBLE. Para Kattya González, la Fiscalía ya debe contar con resultados concretos.



EN PLAZO. Rocío Vallejo indicó que los casos de delitos económicos son más complejos.



Sería terrible que la falta de lectura del momento histórico encamine esta investigación como un caso más. No es un caso más, es desbaratar un modus operandi que ha beneficiado a verdaderos estafadores.

Kattya González,

diputada.



Estamos en tiempo todavía y pendientes de que haya resultados en un tiempo que no sea demasiado largo. En este tipo de casos es difícil establecer un plazo porque depende de la obtención de información.

Rocío Vallejo,

diputada.