Los connacionales están en las ciudades bolivianas de Sucre y Potosí, donde también rigen cuarentenas sanitarias ante el brote del coronavirus.

“Recurrimos al Consulado y no recibimos respuesta, no nos dicen nada y estamos pasando muy mal”, expresó la mujer en contacto con radio Monumental 1080 AM.

La compatriota comentó que fue a vivir hace cuatro años en la ciudad de La Paz, pero sufrió un accidente y este año tenía previsto volver a Paraguay. No obstante, la situación se complicó ante las medidas sanitarias que fueron dispuestas por ambos países.

“Se creó un grupo con todos los paraguayos que queremos volver, pero no recibimos ayuda. La gente que está en Potosí está pasando mal, ya están comiendo bananas podridas”, mencionó.

Los compatriotas aguardan la ayuda, atendiendo a que la semana pasada un grupo de 56 paraguayos arribó al país en un vuelo humanitario autorizado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Los connacionales se encontraban varados en los países de Perú y Bolivia, quienes fueron puestos en cuarentena obligatoria en unidades militares bajo supervisión de las autoridades sanitarias.