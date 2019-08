Uno sin duda, el otro con restas

Cerro Porteño tiene todo listo para recibir a su eterno rival, mañana a las 15.30, en La Nueva Olla.

Ayer, el técnico Miguel Ángel Russo trabajó con el mismo once que derrotó la fecha pasada por 2-0 a Sol en Villa Elisa.

El once inicial del Ciclón será con Juan Pablo Carrizo; Salustiano Candia, Marcos Cáceres, Fernando Amorebieta y Santiago Arzamendia; Federico Carrizo, Juan Aguilar, Mathías Villasanti y Alan Rodríguez; Nelson Haedo y Joaquín Larrivey. Con relación al volante, Víctor Topo Cáceres ya trabaja de muy buena manera y no se descarta que pueda estar entre los nominados para el clásico 304 a nivel local.

En Olimpia, Samudio y Arias son las principales novedades y Aguilar, otro descartado.

Olimpia realizó la práctica más importante en la tarde de ayer en la Villa, ocasión en la que el entrenador Daniel Garnero probó el onceno. Alfredo Aguilar no jugará, a pesar de trabajar normal y ni concentrará, según lo dejó en claro el DT. Miguel Samudio será el lateral izquierdo. En tanto, Jorge Arias es el elegido para ingresar en lugar del suspendido Antolín Alcaraz (vio la roja ante Luqueño) y Hugo Quintana volverá a ocupar el lugar del Sub 19, después de dos fechas.

El onceno será con Librado Azcona; Sergio Otálvaro, Carlos Rolón, Arias y Samudio; Alejandro Silva; Rodrigo Rojas, José Leguizamón y Hugo Quintana; Néstor Camacho y Roque Santa Cruz. Otros ausentes son Mendieta, Ortiz y Viudez.

31.700 entradas fueron vendidas para el clásico N.º 304 a nivel local. Fueron puestos a la venta 38.000 tiques.

“No se puede cuestionar” a Samaniego

El director de Árbitros de la APF, Horacio Elizondo, indicó a Fútbol a lo Grande, Monumental 1080 AM, que la designación de Arnaldo Samaniego para dirigir el clásico Cerro vs. Olimpia es acertada. “Si miras su rendimiento del Apertura y Clausura no podes decir nada de Arnaldo Samaniego. No podemos estar tan equivocados con Arnaldo, viene pitando bien los partidos Conmebol, igualmente”. Seguido, Elizondo comentó que los asistentes de Samaniego serán Eduardo Cardozo y Juan Zorrilla, los jueces de fondo César Herebia y Julio Ojeda. Por su parte, Samaniego comentó que Elizondo lo felicitó por su designación. “Estoy muy emocionado por esto. Uno siempre trabaja para ser designado en un clásico. Este va a ser el primero que voy a dirigir, en dos ocasiones anteriores estuve como cuarto árbitro”. Samaniego tiene 36 años y debutó en Primera en el torneo 2010. Acumula 113 partidos en el campeonato paraguayo y tiene insignia FIFA desde el 2017. Este año dirigió 17 encuentros.