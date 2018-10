Universidad tiene empleados “en negro” en 50 sedes, denuncian

La Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD) mantiene “en negro” a sus funcionarios –administrativos y de mantenimiento– en el medio centenar de filiales que tiene esparcidas por el país, según soltó ayer el Lic. Cristian Zayas, ex coordinador regional de las sedes de Villarrica y Cnel. Oviedo de esa entidad.

Zayas radicó su denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) solicitando la intervención ministerial.

Son aproximadamente 200 empleados, quienes no estarían percibiendo sus haberes en tiempo y forma, según expuso el ex director de UTCD, que decidió destapar una serie de irregularidades de esa universidad tras entablarle una demanda en lo civil junto a una treintena de docentes, funcionarios y ex directivos.

“Hay tres a cuatro empleados por sede: dos cumplen el trabajo en secretaría, un guardia de seguridad y una limpiadora”, enumeró.

A renglón seguido, disparó: “No cobran a tiempo, muchos de ellos ni siquiera alcanzan el sueldo mínimo y no tienen seguro de IPS. El otro punto es que aguinaldo tampoco cobran, a menos que el coordinador sea bondadoso y organice una charla o seminario para juntar ese dinero”.

Para refuerzo de su denuncia, anexó dos contratos, el suyo y el de la ex directora de la filial Caacupé, cuyos términos dejan en claro que la UTCD no se hace responsable de las personas que trabajan en sus filiales del interior.

“Dichos empleados que el coordinador contrate no tendrán relación laboral ni de ningún otro tipo con la UTCD”, reza la octava cláusula que además ubica al coordinador como “único responsable por el cumplimiento de y observancia de todas las leyes, decretos, convenios y acuerdos internacionales que rigen la materia laboral”.

Zayas aseguró que ningún coordinador maneja dinero proveniente de cuotas o derechos de examen. De Villarrica, dijo, remitían por mes a la sede central G. 400 millones en dichos conceptos.

Pero recién a los seis meses recibían la reposición del 10% del monto señalado para honrar sueldos de funcionarios y profesores. Es por eso, apuntó, que la UTCD registra retrasos. “Muchas cosas cambiaron desde las publicaciones de ÚH; ahora los profesores están cobrando por lo menos”, reveló.