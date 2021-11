Una mujer desea conocer a su padre desde hace 44 años

El hombre tuvo una relación con Teresa Benítez, a quien conoció en la ciudad de Vallemí, Departamento de Concepción y luego se mudaron en la ciudad de Asunción.

Su hija manifiesta que su padre es oriundo de la ciudad de Ypacaraí, Departamento Central y es hijo de Ruperto Monzón, quien sería una persona bastante conocida en la zona. También tuvo conocimiento que su padre la estaba buscando.

La mujer, quien vive en el kilómetro 11 de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, desea que alguna persona que conozca a su padre le avise que ella lo está buscando.

"Él estaba en Vallemí cuando mi mamá se embarazó de él, de ahí le llevó a Asunción, en donde vivieron mucho tiempo, después ella le dejó y desde ahí ya no sé nada de él. No llegué ni siquiera a conocerlo; cuando yo nací me crie con mi abuela, mi mamá ya se casó con otro hombre y no tuve más información, sé que se fue a buscarme cuando yo tenía 1 año", expresó.

Margarita manifestó que siempre tuvo la intención de encontrarlo y que nunca tuvo contacto con su familia paterna.