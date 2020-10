Una bebé falleció horas después de nacer por mala atención médica, denuncia familia

Desde su perfil de Facebook, el hermano se remontó al pasado 28 de junio en que perdieron a la nueva integrante de la familia, que era muy esperada y que nunca presentó problemas durante el embarazo.

A tres meses de lo ocurrido siguen esperando los resultados de la autopsia que determine si existió o no una mala praxis. Sin embargo, según el relato del denunciante, es un hecho que su hermana sufrió fuertes dolores horas antes de dar a luz.

En aquella fecha estaba programado que la bebé nazca en un parto normal, y bajo la percepción de que estaba todo bien, la mujer pasó desde la madrugada hasta noche esperando a que se diera el nacimiento.

Durante esas horas, de acuerdo con la versión del familiar, pidieron varias veces que atendieran los fuertes dolores que sentía la mujer.

“Pasó la madrugada, la mañana y ya toda esa tarde con esos dolores y la poca atención seguía igual, llegada la tardecita y ella seguía así, volvieron a suplicar prácticamente para que le hagan caso”, narró.

En otra parte del texto, recuerda una de las expresiones de una de las doctoras que se encontraban de guardia y que acudió a uno de los tanto llamados que hizo la mamá: “Demasiado te miman, así no vas a poder tener rápido a tu bebé y a tus familiares, si siguen insistiendo, les voy a decir que se retiren, porque no se permite aglomeración en el hospital”, fue una de las respuestas al pedido.

Además, Ponce mencionó que luego de lo ocurrido su hermana le contó que la colocaron sobre una camilla, y mientras la doctora y otras dos asistentes estaban charlando con sus celulares en mano sin prestarle mayor atención, al pasar los minutos le pidieron que vuelva a salir a caminar y después la volvieron a subir a la camilla, posteriormente decidieron romper la bolsa.

“Minutos después vino otro pedido de atención por parte de mi hermana, ya que sentía más dolor y también la criatura casi no se movía, según ella, a lo que le responde la misma doctora: ‘No vayas a defraudarme, nde guapaitereíngo hína kuri (eras muy guapa recién)’. Momento en que se levantó a revisarla y medio asustada (seguramente porque ya sabía del problema que se le venía), llamó a otros profesionales de guardia para que la ayuden, sacaron a fuerza prácticamente al bebé, le dijeron a mi hermana que la criatura nació muy débil”, comentó.

El hermano indicó que el parto duró más de dos horas y ante la preocupación de la familia entraron a preguntar qué pasaba a los que ginecóloga responsable le responde: “Hicimos lo que pudimos, pero falleció la criatura”, explicó.

Los familiares sacaron a la mamá de hospital luego de que supuestamente los doctores la dejaran en la sala de parto en una silla de ruedas. Posteriormente, realizaron la denuncia en la Fiscalía ya que consideran que existen serias irregularidades.

Cuestionan que ante tantas llamadas de atención no se hayan percatado de que el bebé no podía nacer de forma natural y que viendo que la situación se complicó no le fue practicada una cesárea. Además de que los doctores responsables no dieron ninguna explicación a la familia de lo que sucedió.

Los doctores lo denunciaron por coacción

Luego de meses de que el caso se encuentre a la espera de la autopsia, Ponce señala que fue denunciado por la obstetra Carolina Zárate, la ginecóloga Saida Barúa, el cirujano Sergio Barreto, el clínico Diego Velázquez, el anestesista Dionicio Alarcón y la enfermera Lucía Almeida.

Los mismos eran los profesionales de blanco que estuvieron de guardia el día que su sobrina falleció. La denuncia presentada sería por coacción, manifestó a Última Hora.

Esta noticia tomó por sorpresa al hombre que pasó de ser denunciante a ser denunciado, sobre todo porque dijo que nunca tuvo contacto con los médicos ni la enfermera. Señaló que no los conoce porque ninguno estuvo aquella noche para explicar lo sucedido con su hermana y su hija y que con la única que tuvo contacto fue con la ginecóloga.

Versión del director de Hospital de Horqueta

Por su parte, el director del Hospital de Horqueta, Juan José Giménez, manifestó a Última Hora que el caso fue judicializado y que se encuentran a la espera de los estudios. Se limitó a decir que tampoco iniciaron un sumario administrativo en tanto no se expida la Fiscalía en el caso.

Agregó que los profesionales médicos presentaron su descargo en un informe que fue enviado al Ministerio Público y que no quería “pecar” en dar versiones de ajenos. Además de que no desea culpar antes de tiempo a los médicos ni a los familiares.