Un pastor pide USD 50 millones para resucitar a Kobe Bryant y a su hija

"El Señor me dijo: 'Dile a la familia de este hombre que si aceptan pagar mis diezmos y ofrendas, te usaré como un recipiente para resucitar a este hombre y a su hija'", aseveró un pastor de Ghana conocido como Nigel Gaisie.

Mientras la muerte del basquetbolista Kobe Bryant junto a su hija Gianna, quienes viajaban a bordo de un helicóptero que se precipitó a tierra el domingo pasado, aún sorprende al mundo, Gaisei sostiene que puede devolver a Kobe al mundo de los vivos.

Además de Kobe y su hija, en la aeronave viajaban otras siete personas cuando colapsó en una zona montañosa de California, EEUU.

Tras este hecho, Gaisie comentó a los medios internacionales que cuenta con el poder de revivir al ex jugador y a su hija por la suma de USD 50 millones.

"El hombre (refiriéndose a Kobe Bryant) vale 500 millones de euros, pero el Señor me pidió solo el 10% para devolverle la vida a él y a su hija", aseguró el pastor.

Gaisie aseguró que Dios lo llevó al mundo de los espíritus y que le dio la tarea de contar que la sentencia de Bryant todavía no fue dada.

"El Señor me llevó al mundo de los espíritus; allí vi caer a un gran hombre. Él me dio instrucciones de anunciar que aún no sanciona la muerte de este hombre (haciendo referencia a Kobre Bryant)", explicó.

Igualmente, comentó que sin el dinero no es posible realizar dicho milagro. "¡Así dice el Señor! Sin el dinero, no puedo traerlo a él y a la niña de regreso", comentó Gaisie.

Hasta el momento las autoridades de California siguen con las investigaciones para esclarecer las posibles causas del accidente aéreo.

Posteriormente, el pastor utilizó su cuenta de Facebook para desmentir la información, señalando que es una noticia falsa.

"Nadie hace bien al derribar deliberadamente a los demás... Descanso mi caso en Dios y no me preocuparé más", posteó.