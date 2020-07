Un Día de la Amistad diferente

Para Pelusa Rubin la amistad perdura solamente estando todo el tiempo cerca de los amigos. “Con una llamada con un mensaje, que ahora es todo tan fácil haciendo un mensaje por WhatsApp, una llamada”, señala la conductora de Al estilo Pelusa, que va de lunes a viernes a las 19:00, a través de Latele.

“En otras épocas, con las amistades de más de 40 años no teníamos estas herramientas. Hoy es más fácil estar juntos a pesar de la distancia, y no solo estar en los buenos momentos, sino en ese abrazo intenso cuando al amigo le pasa algo, no hay otro secreto”, analiza la conductora de radio y televisión.

Explica que tiene dos grupos de toda la vida. “Las chicas retro de Luque que son mis amigas Edu, Doris, Sandra y Verónica, y lo vamos a celebrar por Zoom. Luego tengo otro grupo, las esposas de los integrantes del grupo Los Hobbies (Gloria, Whitney y Lupe) que nos queremos hasta hoy, también el brindis será virtual”, refiere.

Otro famoso que conserva amistades de toda la vida es el teatrista José Luis Ardissone, a quien este Día de la Amistad, le toca con mucho trabajo. “Estoy cumpliendo con los pedidos de los señaladores que me hicieron para regalar a los amigos”, confiesa.

“Esto empezó como un juego, y al publicar en las redes, explotaron los pedidos. Esta es mi celebración, crear algo bello y útil para los amigos, míos y de los otros. Nada de asadito, artesanía, colores y lectura”, resalta el actor y director.

Ardissone además dijo que festejará con sus hijos y nietos, en especial el cumpleaños de la nieta María Grazia, y brindando virtualmente con los amigos de toda la vida, de los cuales resalta a los más antiguos, sus ex compañeros del colegio Goethe, promoción de la década de 1950.

Por su parte, Juan Carlos Maneglia, director de cine de filmes como 7 Cajas y Los Buscadores, comparte que marcará presencia de forma virtual, usando la tecnología como el WhatsApp o videollamada. “Todas las opciones virtuales, menos presencial, porque nos tenemos que cuidar mucho. En mi caso, vivo con una persona de riesgo así que triplico los cuidados”, reflexiona.

“Este año, el festejo implica usar la imaginación, y a full usando el delivery para regalar cosas creativas que nos hagan sentir bien, que nos den fuerzas en este momento”, expresa el director.

Para el requintista Juan Cancio Barreto este festejo del Día de la Amistad es totalmente diferente. “Aunque cada año lo es, porque a veces, ya tenés amigos que viajaron, otros que no viven cerca tuyo. Sin embargo, esta jornada será aún más diferente, por la pandemia”, comenta.

“Yo pasaré con mi familia, y festejaremos nosotros mañana en el concierto (Autoteatro show, en la Costanera), con mis amigos Panchi, Roser y Oscarcito, estaremos festejando así con música a full, será un fin de semana diferente, pero lindo”, subrayó.

CREATIVAS. “Este año vamos a festejar desde lejos mante, a full saludando desde lejos a toditos. Extrañando mundial los encuentros las tertulias y las risas, pero con conciencia”, reflexiona la humorista y actriz Clara Franco.

Agrega que esta vez toca demostrar la verdadera amistad no exponiendo a los amis. Felizmente tenemos la tecnología y eso como consuelo”, añade Franco.

La conductora Menchi Barriocanal celebrará con lindos y esperanzadores mensajes. “Alguna que otra comunicación virtual, y esperando ese momento, todavía incierto, en que puedan volver los abrazos, besos, risas y cuentos, sin filtros”, señala.

CON FE Y ESPERANZA. “Tener amigos es una gran gracia, tener personas con quienes compartir y aprender mutuamente. Este año festejamos en forma virtual, seguimos cuidándonos, sobre todo los que ya somos más grandes”, comenta la bailarina y directora Sussy Sacco.

Esta cuarentena, dice la artista, da tiempo de arreglar la casa. “En mi caso haciendo archivo de recortes periodísticos, ordenando la biblioteca, etc. Y con los amigos, compartiendo en forma virtual, y sobre todo de forma creativa”, confiesa.

Walter Cabrera, integrante de Flou, recuerda a sus amigos del grupo, con quienes comparte hace dos décadas. “Seguro nos juntemos aunque sea en forma virtual, y seguro compartiré con los compañeros de la radio Rock &Pop”, adelanta.

Finalmente, Palo Rubin señala que hizo el famoso juego del amigo invisible con su familia, incluyendo a sus dos nietitas, de 5 y un año 9 meses”.