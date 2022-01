Tributación va a colaborar en la denuncia por lavado contra Cartes

Fuerte crecimiento. Las acciones del ex presidente aumentaron en más de

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, informó ayer que las puertas de la institución están abiertas para colaborar en la investigación contra el ex presidente de la República, Horacio Cartes, por supuesto lavado de dinero. La denuncia fue hecha por el ministro del Interior,

Arnaldo Giuzzio.

El jefe de la Administración Impositiva recordó que hace un tiempo ya respondieron otros pedidos de informe sobre la actividad tributaria del líder de Honor Colorado, por lo que si en esta investigación se requiere de nueva información tributaria, volverán a reportar, siempre preservado el secreto de las actuaciones.

“Nosotros estamos abiertos, y si es que nos pide (Seprelad), vamos a colaborar en todo lo que es nuestro ámbito, ya sea pago de impuestos, facturaciones o temas similares”, expresó Orué.

De acuerdo con las normativas vigentes, el ex presidente está sujeto a cuatro gravámenes. Por sus ganancias propias como empresario y sus rentas de capital, debe tributar el impuesto a la renta personal (IRP). Además, en su carácter de accionista o propietario, sus compañías están dentro de los regímenes del impuesto a la renta empresarial (IRE), el impuesto selectivo al consumo (ISC) y el impuesto al valor agregado (IVA), dependiendo del tipo de actividad económica.

Si bien la SET no ha encontrado por ahora irregularidades en las declaraciones juradas de Cartes, varios políticos cercanos al ex presidente ya han sido investigados y sancionados por severas inconsistencias, como Óscar y Ramón González Daher, Javier Zacarías Irún y el gobernador Hugo Javier. También la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez está bajo la lupa por sospechosas compras en pandemia.

DENUNCIA. El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentó este miércoles una extensa denuncia contra el ex presidente Horacio Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. La acusación la realizó ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), de manera particular y no como autoridad del Gobierno.

Esta acusación se da en medio de una guerra política de alta intensidad que mantienen Honor Colorado y el movimiento oficialista Colorado Añetete desde hace semanas y el recurrente ataque del sector cartista a la figura de Giuzzio. La semana pasada, cuando Giuzzio anunció que denunciaría a Cartes, los abogados del ex mandatario presentaron una denuncia contra el secretario de Estado por enriquecimiento ilícito.

El ministro del Interior explicó que prefirió presentar la denuncia ante la Seprelad y no ante el Ministerio Público porque la primera institución tiene las facultades de conseguir de forma más rápida informes confidenciales y financieros a nivel local e internacional.

En ese sentido, señaló que la Seprelad recibe informes de bancos y otros entes sobre los movimientos financieros y si encuentra elementos sospechosos puede solicitar más datos y de última comunicar al Ministerio Público.

Recordó que el caso de Ramón González Daher, hoy condenado a 15 de cárcel por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa, tuvo como origen un informe de la Seprelad y luego intervino el Ministerio Público para impulsar la demanda.