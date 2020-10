Tribunal dará sentencia a procesados por quíntuple homicidio el próximo lunes

En palabras finales del juicio, Bruno Marabel pidió perdón ante el Tribunal de Sentencia por haber matado en defensa propia a Julio Rojas, padre de su esposa Dalma Rojas, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

"A todas las personas que les hice daño quisiera pedirle perdón. No quise hacer lo que le hice a Julio Rojas, pero si no hacía eso no iba a estar acá ahora. Quiero pedir perdón pero si no hacía eso no iba a estar vivo yo ahora. Solo eso quiero decir", manifestó.

Por su parte, la fiscala de la causa, Stella Mary Cano, expresó que Marabel está queriendo manipular al Tribunal de Sentencia.

"(Bruno Marabel) nuevamente está queriendo manipular al Tribunal o a quienes acceden a las informaciones sobre el caso. Dicha conducta esta perfectamente plasmada en su examen psiquiátrico", aseveró a los medios de prensa la agente fiscal.

Cano solicitó una condena de 30 años de prisión más 10 años de medida de seguridad para Bruno Marabel, por el feminicidio de su esposa Dalma Rojas y por los homicidios dolosos de sus hijastros, de 4 y 6 años, y sus suegros, Elba de Rojas y Julio Rojas.

October 27, 2020

Por su parte, Martha Cohler, abogada de Sosa, consideró que el Ministerio Público violó el principio de objetividad y cuestionó la postura de la Fiscalía. Además, mencionó que su clienta ayudó a la detención de Marabel y alegó "faltas de pruebas contundentes contra su defendida".

"Corresponde la absolución de Araceli Sosa", sentenció Cohler. El Ministerio Público solicitó para Sosa la pena de 4 años de cárcel por reducción, frustración y omisión de dar aviso de un hecho punible.

Más del caso

El 8 de octubre de 2018 un vecino alertó a las autoridades sobre un fétido olor procedente de una vivienda ubicada sobre las calles Oliva y Montevideo, en pleno microcentro de Asunción.

Para el Ministerio Público, el principal sospechoso del quíntuple homicidio es Bruno Marabel. El joven vivía en la vivienda familiar y luego del hallazgo de los cuerpos se dio a la fuga, pero luego fue detenido.