El principal acusado por homicidio doloso agravado confirmó ante el Tribunal de Sentencia que mató a una sola persona de las víctimas, refiriéndose a Julio Rojas, padre de Dalma, su pareja, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

"Cuando yo estaba en el taxi y estaba viniendo (...), ahí recién yo me enteré que también se le sacó de adentro a ellos. O sea, la Policía estaba y primero salió que se le sacó a Julio Rojas del frente, y unos minutos después también aparece que se le sacó a la familia, y ahí recién me enteré, pero no sabía que estaban ahí", alegó.

El 8 de octubre de 2018 fueron encontrados cinco cuerpos sin vida en el interior de una vivienda en Asunción, hoy conocida como la casa del horror. Se trataba de los restos de Dalma Rojas Rodas, de 23 años; su mamá, Elva Rodas; su padrastro, Julio Rojas Delvalle, y sus hijos, dos niños de 4 y 6 años.

Sin embargo, Marabel no reconoció en la ocasión el crimen de las demás víctimas fatales. No obstante, el juicio oral seguirá el lunes de la próxima semana, donde se darán los alegatos finales de las partes. Está previsto que comience a las 7.30 con la participación de Bruno Marabel.

La Fiscalía sostuvo hace un año que pedirá 40 años de cárcel para el acusado en el juicio oral y público, pero la fiscala Esmilda Álvarez señaló este miércoles que se referirán al respecto tras los alegatos finales.

"Existe un cúmulo de pruebas que fueron producidas en todo este tiempo, todo eso va a estar haciendo que la postura de la Fiscalía esté destruyendo prácticamente el estado de inocencia, porque estamos convencidos que a eso es lo que va a recurrir, llegar a la condena que pretendemos", recalcó.

En cuanto al caso de Araceli Sosa Díaz, acotó que no hay ningún tipo de dudas sobre la acusación en su contra. "Hay pruebas contra ella", aseguró.

El Ministerio Público la había procesado por homicidio doloso en calidad de cómplice al principio de la investigación, pero fue cambiada su calificación en la causa por omisión de dar aviso de un hecho punible, frustración de la persecución y reducción.

El Tribunal de Sentencia que fue sorteado para juzgar el caso está integrado por las magistradas Rossana Maldonado, quien presidirá, y sus colegas Alba González y Gloria Hermosa.