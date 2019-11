Tribunal confirma absolución para Aquiles Báez

Carlos Aquiles Báez, ex jugador del club Cerro Porteño

El caso ocurrió en agosto del 2014, cuando un oyente llamó a un programa deportivo emitido en una radio AM, donde se pasó al aire un audio en el que se escucha a Carlos Aquiles Báez, ex jugador del club Cerro Porteño , amenazar a olimpistas.

Este jueves, el Tribunal de Apelación Penal ratificó la absolución, informó el periodista Raúl Ramírez.

El pasado mes de marzo, el ex jugador quedó absuelto de culpa y pena, mediante una resolución que fue firmada por las juezas Alba González, Mesalina Fernández y Gloria Hermosa.

Para las magistradas, no existen pruebas suficientes contra Báez, ya que no se comprobó si fue el ex futbolista quien hizo la grabación.

Ahora, Báez cumple una condena de tres años y seis meses de prisión por el delito de perturbación a la paz pública. El ex jugador había agredido a un hincha del Club Nacional, en el 2013.

