Aquiles Báez queda absuelto de una causa por falta de pruebas

El ex futbolista de Cerro Porteño fue absuelto de una causa.

Carlos Aquiles Báez, ex jugador del club Cerro Porteño, quedó absuelto de culpa y pena en una causa donde fue acusado por incitar a los aficionados azulgranas a "matar olimpistas".

La resolución fue dictada este martes por el Tribunal integrado por las juezas Alba González, Mesalina Fernández y Gloria Hermosa, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Las magistradas alegaron que no existen pruebas suficientes contra Báez, ya que no se comprobó si fue el ex futbolista quien hizo la grabación.

El caso se remite a agosto de 2014, cuando un oyente llamó a un programa deportivo emitido en una radio AM, en donde se pasó al aire un audio en el cual se escucha a Báez profiriendo una amenaza.

Actualmente, Aquiles está cumpliendo una condena de tres años y seis meses de prisión por los delitos de perturbación de la paz pública e infracción a la ley de convivencia de las personas.

El ex jugador había agredido a un hincha del Club Nacional, en el 2013.