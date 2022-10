Tratan hoy informe de intervención del Guairá

El diputado oficialista Hugo Ramírez dijo que no se sabe si se tendrán los 41 votos necesarios para aprobar la destitución del gobernador. “Se habla de G. 18.000 millones que no se pueden justificar. Esto fue en plena pandemia, por eso me ocupé de trabajar en la comisión que investigó el caso al inicio para dar pie a la intervención que ya concluyó. La gente estaba encerrada y algunos se dedicaron a poner en riesgo los fondos de salud y de reactivación económica”, lamentó.

El asunto fue incluido en el orden del día de una sesión extraordinaria convocada para las 11:00, que contempla además la conformación de la comisión especial que deberá estudiar el pedido de intervención de la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú, y la definición del cuestionario para la interpelación del director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres.

La intervención de la Gobernación de Guairá fue realizada luego de la denuncia de los concejales departamentales de transgresión del artículo 60 de la Ley 1626/2000 “De la Función Pública”, por contar con funcionarios de la Gobernación en las comisiones que recibieron dinero de la institución.

También por indicios de sobrefacturación en construcción de pozos artesianos; inversión de G. 3.000 millones en la construcción de la planta generadora de oxígeno que no funciona y construcción de empedrados por G. 4.347 millones, considerado un alto costo, entre otros.

Dictamen a favor del desafuero

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió dos dictámenes al pedido de desafuero del oficialista Éver Noguera, uno por la aprobación y otro por la abstención.

El pedido fue presentado por el juez Penal de Garantías José Agustín Delmás, dentro del marco de la causa que el diputado afronta por administración en provecho propio y asociación criminal, por un negociado con la merienda escolar en Guairá. En el caso también está imputado el senador Rodolfo Max Friedmann Alfaro.