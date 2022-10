Traslado de Carmen Villalba del Buen Pastor se sigue evaluando

Así lo confirmó a radio Monumental 1080 AM el titular del Ministerio del Interior, Federico González, añadiendo que este tipo de evaluaciones se realizan constantemente en las distintas penitenciarías del país y aseguró que "el Gobierno no negocia con ningún terrorista".

El ministro se encuentra actualmente en Uruguay para una reunión con ministros del Interior del Mercado Común del Sur (Mercosur), donde la agenda principal del Gobierno paraguayo será tratar la lucha contra el crimen organizado trasnacional.

Refuerzan seguridad de celda de Villalba

Por su parte, el nuevo encargado de despacho de Justicia, Daniel Benítez, señaló, a través de la misma emisora radial, que, tras lo ocurrido este martes, Carmen Villalba permanece en el Buen Pastor dentro de una celda sola y su seguridad fue reforzada.

El sitio fue reacondicionado tiempo atrás, ante un intento de fuga.

No obstante, el funcionario señaló que se están analizando todos los puntos necesarios para determinar si corresponde o no su traslado, pero que "no le temblará el pulso" para tomar esa decisión.

Afirmó que en el transcurso de este miércoles se confirmaría el caso.

"No me va a temblar el pulso para tomar decisiones dentro del Ministerio de Justicia. No vamos a negociar con ningún grupo terrorista. Estamos asumiendo este desafío (el cargo) y si debemos tomar esa decisión, así será. Es necesario analizar todos los puntos. Veremos si corresponde trasladarla y, de ser así, a qué lugar la llevaríamos", expresó.

No obstante, Benítez sostuvo que el destituido ministro de Justicia Édgar Taboada fue mal informado sobre la supuesta amenaza de amotinamiento, debido a que fueron los familiares de Villalba quienes dieron a conocer esa información.

Manifestó que si bien se conoce del liderazgo que tiene Carmen Villalba dentro del Buen Pastor, no considera que ella pueda tomar el penal sola, debido a que dentro de su celda no tiene ninguna compañera.

Al respecto, confirmó que la ex líder del EPP amenazó con un amotinamiento dentro de la penitenciaría de mujeres, si no conseguía que entre al penal el féretro de su hermano Osvaldo Villalba, líder del grupo armado abatido en Amambay en medio de un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Tras la advertencia, las autoridades penitenciarias procedieron a trasladar de la penitenciaría a Carmen Villalba, pero finalmente volvió a su celda voluntariamente, sus cosas fueron devueltas a su lugar de reclusión y se abortó la movida.

Finalmente, Daniel Benítez alegó que en su gestión va a "demostrar" que Justicia tiene el control de las distintas penitenciarías y que no se tomarán como parámetros las amenazas por motines u otros.

Carmen Villalba está presa en la cárcel del Buen Pastor, donde ya cumplió su condena de 18 años por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, pero sigue recluida para purgar una nueva pena de 17 años por tentativa de homicidio en un intento de fuga, ocurrido en 2004, en Ñemby, Departamento Central.