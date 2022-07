Tras un año de gestión, múltiples falencias siguen en los municipios

La capital no puede esperar seguir en pésimas condiciones, es clave el trabajo conjunto con una mesa técnica. Gustavo Glavinich, arquitecto urbanista.

A un año de gestión siguen los problemas y muchos de los intendentes, incluso, hicieron rekutu o fueron presidentes de la junta municipal de sus ciudades, y por ende, conocen el diagnóstico de sus localidades y siguen sin resolver estos dilemas.

El arquitecto urbanista Gustavo Glavinich sostuvo que los municipios de Asunción y del área metropolitana deben llevar a cabo una mesa técnica con el fin de tratar ver soluciones definitivas a las urgencias de las ciudades.

“Los problemas de Asunción persisten por más de que tengamos una administración nueva que conoce incluso toda la problemática asuncena. La capital no puede esperar más, no puede seguir en pésimas condiciones. El desafío es muy importante y aquí es clave la gobernancia y la participación en conjunto con una mesa técnica y no estar pensando en obtener fondos para poder pagar sueldos”, aseveró.

Asimismo, mencionó que se debe resolver la problemática de la Chacarita alta y baja que es una zona inundable en el cual existen planes internacionales y que esta situación se debe solucionar. “Si esto no resolvemos no vamos a tener solución para el centro histórico de la ciudad de Asunción”, destacó.

“Se requiere de un Gobierno supramunicipal para poder trabajar en conjunto con toda el área metropolitana. Esto es fundamental a tener en cuenta porque la problemática no es solo asuncena y se debe enfocar de manera holística e integral”, remarcó.

Por otro lado el ingeniero agroambiental y máster en manejo de recursos hídricos, Eduardo Dose, indicó que los fenómenos naturales que se anuncian serán cada vez más extremos en ciudades como Asunción y alrededores con una urbanización desordenada.

infraestructura verde. El experto destacó que se debe apostar por las infraestructura verde que ayudan a que las aguas de lluvia, en vez de escurrir y generar raudal, se infiltren en el suelo o queden retenidas por un cierto tiempo.

“Todo lo que implique que el agua no pase a las correntías, que formaría raudales, y se busque la forma de infiltrar en mayor forma, o lo que se escurre se retenga en un lugar temporalmente son medidas de mitigación. Pero los espacios verdes son los que se deben mantener o incluso aumentar la superficie. La única forma es preservar las áreas verdes y ver las estrategias para aumentarlas”, expresó.

En tanto el arquitecto Gonzalo Garay, mencionó que hay que tratar todos los problemas de las ciudades como un sistema integrado.

La capital no puede esperar seguir en pésimas condiciones, es clave el trabajo conjunto con una mesa técnica. Gustavo Glavinich, arquitecto urbanista.

La única forma es apostar por las infraestructuras verdes y ver las estrategias para aumentarlas. Eduardo Dose, ingeniero agroambiental y recursos hídricos.

Se deben hacer proyectos urgentes como recolección de residuos sólidos, y un plan de ordenamiento urbano. Gonzalo Garay, arquitecto.