Tras reacción de tomateros, Friedmann asegura avances contra el contrabando

Al respecto, el titular de Agricultura y Ganadería dijo este lunes que le sorprendió la reacción de los trabajadores del campo, ya que en la zona se dieron avances importantes para el sector.

También afirmó que la lucha contra el ingreso ilegal al país de tomates y otras verduras de los países vecinos está dando resultados positivos.

"A mí me sorprendió. El señor me hace un reclamo puntual sobre el contrabando y él sabe que yo no soy de la Marina o de la Unidad de Lucha Contra el Contrabando. Además, hay avances en la lucha para erradicar el contrabando", señaló a radio Monumental 1080 AM.

En otro momento de la entrevista, Friedmann reconoció que "hay mucha rabia contendida en la gente" por la situación, y que no tiene malas intenciones en el reclamo que le hicieron, solo el "elevar su reclamo como productor".

Durante la reunión, uno de los productores encaró al ministro porque esperaban escuchar una posición más clara del Gobierno sobre la lucha contra el contrabando.

El productor le dijo que "le faltan huevos" y le exigió al secretario de Estado que ya no ofrezca migajas. El sector tomatero se ve afectado por el contrabando del producto desde Brasil y Argentina.

La situación llevó a que el sector realice varias movilizaciones, algunas de ellas con cierres de rutas. Los campesinos estiman que se necesita vender con urgencia unas 150 toneladas antes de que se pierda la producción.

"Entendemos que hay una situación complicada", puntualizó Friedmann. Al respecto, dijo que el cierre de ruta que realizaron productores clorindenses es un claro ejemplo de que se agudizaron los controles.

Gran feria de tomates

Desde este lunes y hasta el martes se realizará la feria De la Finca al Consumidor, en las plazas O´Leary e Italia de Asunción, la oficina central de la ANDE, la Municipalidad de Asunción, Abasto Norte (Limpio) y en la Dirección de Comercialización en San Lorenzo.

La oferta de los productos arrancará a las 8.00 y será hasta agotar el producto. Actualmente, el tomate es ofertado en supermercados a un costo de G. 7.500 por kilo. Esto surge como una medida para paliar la situación complicada que estaban atravesando.