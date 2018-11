Titular de la Aneaes niega que docencia le interrumpa control

Hasta Telefuturo llegó una denuncia –vía WhatsApp- sobre que Aguilera incurre en una especie de juez y parte, dado a que evalúa la calidad de las ofertas académicas de nivel terciario y ejerce docencia en tres instituciones: Universidad San Ignacio Loyola (Usil), Universidad Americana (UA) y en la Universidad Nacional del Este (UNE).

En su defensa, expuso que la labor docente no se contrapone con presidir la Aneaes. “Los demás directivos de la agencia son docentes también”, sostuvo al indicar que enseña en horarios opuestos a su cargo de presidente. Complementó que imparte programas de posgrado, no de grado y no están acreditados de maestría, especialización y doctorados. En USIL y la UA, por las noches, y en la UNE, los sábados de 8.00 a 17.00.

A su vez, Aguilera negó haber enviado a dos bachilleres a un congreso organizado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre Reforma del Estado y la Administración Pública. A instancias de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que le remitió la invitación del CLAD, contó que el Consejo de la Aneaes designó a Laura Merile, jefa del Departamento de Apoyo a la Gestión, y a Derlis Cristaldo, coordinador de la Unidad de Gestión Administrativa y Financiera para representar al ente. Merile es técnica en Biobliotecología, por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y Cristaldo, licenciado en Ciencias Contables y Administrativas, por la Universidad Columbia del Paraguay (UCP).