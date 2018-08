Titular de Diputados desconoce la cantidad de funcionarios que tiene

El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, admitió no tener los datos precisos acerca de cuántos funcionarios están a su cargo en la Cámara Baja.

Señaló que tiene varios datos que cotejar, puesto que en el momento en que agarró la presidencia tenía una cantidad y que Tesorería dice que cobran en la Cámara otra cantidad. Mencionó que estudiará la situación de la Dirección Médica, donde los profesionales ganan millones.

Tras las denuncias de que la Cámara estaría albergando en esta nueva administración nuevamente planilleros, y que existe sistemática contratación de funcionarios sin concurso, Cuevas salió al paso y dijo que pediría un informe pormenorizado por caso a las instancias correspondientes.

Admitió que de plano, existirían planilleros en la Cámara que dirige.

“Hay 1.979 funcionarios, pero al principio Recursos Humanos me había pasado 1.903 funcionarios, pero Tesorería me confirmó que son 1.979 las que cobran; es decir, acá la gente no sabía bien qué cantidad teníamos”, señaló.

Dijo que hay 1.979 funcionarios y que se está realizando un relevamiento de datos con el objetivo de ir aclarando todas las dudas.

“Estamos haciendo un relevamiento de datos y lo que no vamos a permitir es más planilleros en la Cámara”, apuntó.

Sostuvo que gracias a que salió a la luz pública, ahora conoce “que hay funcionarios que solo vienen dos veces a la semana”, refiriéndose a integrantes de la Dirección Médica, donde entre otros existen profesionales obstetras y sicólogos que sirven al plantel de funcionarios, al igual que nutricionistas, odontólogos, etc.

El presidente Miguel Cuevas manifestó que está atento a cualquier pedido de informe que le requieran sus colegas sobre los cambios en las direcciones y el funcionamiento de la institución.

“Estamos atentos a cualquier pedido de colegas para darles las explicaciones que correspondan por cada caso”, puntualizó.

Fue en respuesta al pedido de la diputada Celeste Amarilla, quien había solicitado saber cuántos funcionarios más contratará la Cámara, bajo qué régimen y cuál es el límite.

El legislador volvió a ratificar que existe una decisión de acabar con el planillerismo en la institución y que el personal tenga funciones, con el fin de optimizar los rubros y la capacidad de los funcionarios que se tienen.

Dirección Médica. Además de la polémica contratación de la hija de la diputada Marlene Ocampos a una dirección, saltó la numerosa nómina que mantiene Diputados en la Dirección Médica, donde los profesionales ganan de entre G. 4 y 19 millones, teniendo una carga horaria mínima de dos veces por semana.

En total son 22 funcionarios a cargo de Carlos Talavera Mussi, 20 de los cuales son permanentes y dos son contratados.

La suma de los salarios que percibe cada uno hace un total G. 153.237.713.

En el plantel se tiene a cuatro sicólogos, tres nutricionistas, dos odontólogos, obstetras y enfermeras, pese a que la Cámara cuenta con seguro médico vip. El informe lo dio a conocer la diputada Rocío Vallejo.