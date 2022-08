Titular de Dende afirma que se salió del peor escenario en Itaipú

Acosta Garbarino agregó que el acuerdo representa un buen precedente para las negociaciones futuras en la IB (tarifa 2023 y Anexo C), si bien se mostró disconforme con la manera en que se utilizarán parte de los recursos adicionales que se generan con la tarifa, que serán destinados a un descuento en la factura de ANDE para una porción de usuarios, lo cual calificó como “claramente electoral”.

“Hay que dividir la situación en varios temas (...). Creo que la situación que estábamos viviendo este año 2022 en Itaipú era la peor de todas, donde no había acuerdo”, afirmó. Añadió que Itaipú estaba como una empresa con precio indefinido de un producto, o como un banco que no cuenta con tasa de interés determinada. “Es extremadamente anormal lo que se estaba viviendo”, aseveró.

Recordó que Paraguay y Brasil tenían posiciones antagónicas, pues el primero buscaba mantener los números (USD 22,60 kW/mes), y el gigante sudamericano pretendía aplicar a rajatabla el Anexo C y bajar la tarifa al mínimo (USD 18,95 kW/mes). En este sentido, refirió que desde el punto de vista “estrictamente político-diplomático” haber llegado a un punto medio “es un buen acuerdo”.

“Es cierto, no se logró lo que Paraguay quería, pero sienta un precedente para la negociación de la tarifa 2023, año en que la deuda (de Itaipú) baja mucho más. También es un precedente para la revisión del Anexo C”, declaró el titular de Dende.

En contra. Por otro lado, reflexionó sobre los recursos que irán para el descuento de la energía eléctrica de ANDE para un fragmento de usuarios, los que paguen hasta G. 404.000, aclarando que es una decisión del Gobierno y que hay que separarla de lo que se define en Itaipú. “El Gobierno destinará parte de los recursos a una medida claramente electoral, que va a generar un problema, qué pasará después de los cuatro meses, hay que preguntarse si políticamente se podrá subir de vuelta la tarifa”, advirtió.

Al mismo tiempo, opinó que en el 2023 Paraguay debería buscar mantener los números actuales de la tarifa y que Dende opina en ese sentido, “mientras no se negocie el Anexo C”. “Paraguay tiene que negociar con Brasil no solamente ese tema, ese Anexo C, sino una relación más amplia, que hasta ahora está muy influenciada por las noticias negativas. Siempre hay conflictos, la Triple Frontera, el narcotráfico, Itaipú mismo, los brasiguayos. Debemos negociar una agenda de integración positiva”, analizó.



El presidente del organismo que apunta al crecimiento y desarrollo del país dijo que Itaipú estaba en una situación muy “anormal”, en la cual no sabía cuál era el precio de su producto: energía eléctrica.



La Cifra

220 millones

de dólares recibirá Paraguay en Itaipú, aunque de estos ya están comprometidos 140 millones de dólares para la ANDE.