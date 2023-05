La Cámara de Diputados le retiró la inmunidad el último miércoles para que se pueda someter a la Justicia. El Ministerio Público le formuló una imputación por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza.

El titular del Congreso Nacional fue consultado si de acuerdo con su criterio, Galeano recupera su fuero parlamentario al ser proclamado. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) adelantó el acto de proclamación para el próximo martes 30 de mayo.

"Hay tres visiones al respecto. Acabamos de tener una reunión con los asesores jurídicos. En realidad en la Constitución, en el artículo 191, habla desde el día del juramento. Pero, hay otros que entienden que desde el momento en que el Tribunal Electoral proclama", vertió.

Ante esta respuesta entonces se le planteó que el juez de Crimen Organizado Gustavo Amarilla, quien admitió este jueves la imputación contra Galeano, sostuvo que con el desafuero en Diputados ya se levantaron hasta para el Senado las inmunidades del cartista.

"Quiero entender que el juez cree que el señor no posee fueros en este momento. Yo creo que no existe doble fuero, pero a partir de que recibamos la notificación (de proclamación) coinciden la mayoría de juristas, ex senadores y constitucionalistas, que a partir de ese momento, adquiere de nuevo fuero el señor Erico Galeano", vertió.

El diputado desaforado fue citado para el próximo viernes 2 de junio, a las 08:30, para su audiencia de imposición de medidas.

La imputación del Ministerio Público vincula a Erico Galeano con los supuestos narcos, el uruguayo Sebastián Marset, y el recién extraditado Miguel Ángel Insfrán, investigados en el operativo A Ultranza.