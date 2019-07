Tiempo nublado impedirá ver eclipse parcial de Sol en Paraguay

El eclipse parcial de sol no se podrá ver en Paraguay debido a las condiciones climáticas.

“Tenemos nubes, tenemos lluvias, o sea que va a ser una lástima, no vamos a poder observar”, explicó el profesor Blas Servín, director del Centro Astronómico Bicentenario , en un contacto con NoticiasPy.

Mencionó que habló con Meteorología, donde le indicaron que hay muchas posibilidades de condiciones nubosas y lluvias para este martes, en el momento que ocurra el eclipse parcial de Sol, a las 15.40.

Pese a la previsión climática, optimista, señaló a radio Monumental 1080 AM que podría venir un viento sur que limpie el cielo para esa hora, por lo que igual estará en la Costanera de Asunción exponiendo sobre este fenómeno.

En San Cosme y Damián, Itapúa, también se prepararon para ver el eclipse desde el Centro de Interpretación Astronómica Buenaventura Suárez.

No obstante, indicó que lo que queda es tener que aprovechar la transmisión de canales extranjeros para ver el eclipse total de Sol, que va a ser visible desde Chile hasta el Atlántico.

Servín dijo que, para el país, será un eclipse parcial de Sol, porque la luz no va a cubrir totalmente al astro rey. Señaló que no se podrá ver el eclipse total, como en Argentina y Chile, porque sobre Paraguay no se proyectará una sombra, cuya franja tiene 200 kilómetros.

“Los que están ahí dentro van a ver el eclipse total. Nosotros vamos a verlo como un eclipse parcial. Mientras, más al sur se va a poder ver mucho mejor”, remarcó.

En caso de que se pudiera apreciar este fenómeno, le consultaron qué cuidados hay que tomar. Advirtió que el Sol produce unos rayos que dañan la retina y, por más pequeña que sea la luz que se vea, eso daña a la vista, si no se usan los instrumentos adecuados.

“En Paraguay, lo que tenemos son filtros de soldadura exógena, y con eso uno puede observar, pero en estos casos lo ideal es no mirar sin ese elemento; no usar lentes de sol ni nada, solo los filtros”, enfatizó.

Citó que la última vez que se pudo apreciar un eclipse total de Sol en Paraguay fue el 3 de noviembre de 1994, y acotó que el próximo va a ocurrir a las 16.30 del 16 de enero de 2075. “Durante una hora se producirá el eclipse, donde el sol se irá ocultando en el Horizonte”, agregó.

El eclipse

El profesor Blas Servín explicó cómo se produce el eclipse. Manifestó que la Luna es 400 veces más chica que el Sol, que está 400 veces más lejos y que, cuando se le pone en frente, en perspectiva, tiene el mismo tamaño.

“Eso es lo que hace que ocurra el eclipse. La Luna pasa frente a ese que tiene el mismo tamaño en perspectiva y lo cubre totalmente. Con esa sombra que proyecta la Luna es que se puede ver el eclipse total de Sol”, indicó.

Contó cómo era considerado este fenómeno en la cultura del pueblo guaraní, cuya creencia sostenía que en el cielo vivía un jagua hovy (puma). Relató que, para ellos, este animal estaba corriendo en el cielo, y de pronto se tragaba la Luna, o el Sol.

Como el mayor temor de los nativos era perder la luz para siempre, entonces salían a gritar ante el eclipse y lanzaban flechas y piedras. “Jagua ho’u kuarahy” “Jagua ho’u jasy”, gritaban hasta que el tigre, asustado, escupiera el astro.