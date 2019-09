Desde el estreno de The Last of Us hasta el lanzamiento de su continuación, pasan siete años.

Este juego es la continuación de The Last of Us , uno de los juegos de la consola PS3 que tuvo origen en el año 2015, en una versión remasterizada en PS4 . La continuación del juego se había anunciado en el evento PlayStation Experience en diciembre de 2016, que a su vez había generado interesantes expectativas entre todos los jugadores del mundo.

El director del juego, Neil Druckmann, comentó que se trata del juego más ambicioso y más largo en los 35 años años de la historia del estudio, en el portal Vandal, de elespañol.com. “Para contar este tipo de historia el juego necesitaba ser masivo”, explicó.

The Last of Us 2 Fuente: @PlayStation

En el video se puede observar a Ellie montando a caballo por lugares nevados. En el nuevo episodio se enfrenta a nuevos tipos de chasqueadores, en balsas, que exploran túneles y que pasan por situaciones adversas.

Desde el estreno de The Last of Us hasta el lanzamiento de su continuación, pasan siete años. Sin embargo, para los jugadores serán los meses más esperados. Desde la confirmación de The Last of Us 2 en el PlayStation Experience, fueron escasas las revelaciones de Naughty Dog sobre su juego ubicado en un mundo post-apocalíptico.

Ahora, los fanáticos de este juego esperarán las revelaciones de más trailers y avances del juego que se lanzará en febrero de 2020.