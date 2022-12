El intendente Óscar Nenecho Rodríguez inauguró las reconstrucciones realizadas de la ahora ex Terminal de Ómnibus de Asunción.

“Pareciera ser que estamos agonizando y el término 'terminal' es cuando uno ya va a partir al oriente eterno”, explicó durante la inauguración de la primera parte de las reconstrucciones, tras el incendio que afectó en el 2017 a la principal estación de la capital.

El fuego afectó aproximadamente de 1.000 a 1.200 metros de la infraestructura de la planta superior, donde se encontraban oficinas administrativas y de recursos humanos, además de algunas de las ventanillas de venta de pasajes de las empresas de transporte.

“Nos hemos encontrado con muchísimas falencias, inconvenientes y no quiero culpar a otras administraciones, pero nosotros hemos arreglado muchísimos problemas y no solamente de aquí, la ex Terminal de Ómnibus”, indicó.

Igualmente, explicó que seguirán con los trabajos para la reconstrucción de la segunda parte de la Estación de Buses. La empresa que tuvo a su cargo los trabajos de reparación fue la constructora Engeering por un monto de G. 7.512.994.305.