“Entre el 90% o el 99% de nuestras camas están ocupadas por niños con chikungunya y no damos abasto con todos. Yo recibo en el día cinco llamadas de distintos lugares pidiéndome camas para niños y ya no puedo”, explicó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Núñez alertó que la evolución de la enfermedad en los niños es muy rápida y estos ya llegan graves. Igualmente, indicó que el chikungunya está causando estragos en el país, pero “no se le está dando importancia”.

"El virus del chikungunya está matando niños. Es preocupante la situación. La otra vez desde Caacupé me pidieron urgente tres camas, pero solo pude dar una cama. Me duele mucho", alertó.

Recomendó reforzar con respiradores, monitores y personal aquellos hospitales que tienen infraestructura para montar más camas de terapia.

“Enterrarle a un hijo es algo muy catastrófico y es preocupante la situación en la que estamos”, expresó y alertó que ahora están empezando los cuadros respiratorios.

Paraguay está atravesando una meseta alta que supera los 5.000 casos de chikungunya y más el 50% del virus se encuentra en el interior del país.

El mayor peso de la epidemia, por fuera de Central, se da en el Este del territorio nacional. Los departamentos de Alto Paraná y Guairá muestran un aumento claro de casos en las últimas semanas.

Ya son 15.000 los casos de la enfermedad, según el último reporte de Salud. Los fallecidos ya llegan a 71, de los cuales casi el 4% son niños menores de un mes.