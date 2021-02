TEP de la ANR pone a disposición de afiliados el prepadrón

El Secretario Ejecutivo del TEP, Rubén Rolón informó que desde ayer está puesta de manifiesto el prepadrón en la Página Web mencionada y las tachas y reclamos sobre afiliaciones, que, según el Cronograma Electoral, se puede realizar desde el 10 de febrero hasta las 13 horas del 10 de marzo de este año de modo a corregir si hay algún error en la carga de datos y para el mes de marzo se tendrá el nuevo padrón que será utilizado en las internas municipales coloradas del 20 de junio de 2021.

“Y está puesta de manifiesta la opción de bajar este prepadrón, que sirve para que se controle de parte de todos los representantes técnicos de cada movimiento si todos los electores que ellos presentaron se hayan cargado, al 30 de diciembre del 2020. Todos aquellos que se inscribieron durante el periodo del 2020 todavía la Justicia Electoral no ha cargado, pero nos remitirán en la primera semana de abril. Es para saber si el afiliado está o no en la base de datos para saber si puede o no votar en las elecciones internas”, indicó el secretario ejecutivo de la ANR Rubén Rolón.