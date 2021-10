Tedros: "La pandemia acabará cuando el mundo elija acabarla"

"Covid-19 no será la última pandemia que enfrentemos, pero puede ser la última en la que fracasemos", dijo Tedros.

Criticó, no obstante, que el mundo "no ha utilizado bien estas herramientas" y advirtió de que con casi 50.000 muertes a la semana, sin contar los casos no reportados, "la pandemia está lejos de acabar".

Señaló que el objetivo establecido de vacunar al 40 % de la población de cada país hasta finales de este año puede lograrse, pero bajo determinadas condiciones.

Así, pidió a todos los estados con al menos el 40 % de la población vacunada a "ceder su sitio en la cola de distribución de las vacunas" al mecanismo COVAX y al Fondo Africano para la Adquisición de Vacunas (AVAT), impulsados por la OMS y la Unión Africana (UA, respectivamente.

Además, urgió a los productores a priorizar y cumplir sus compromisos con Covax y AVAT, a una mayor transparencia sobre el destino de la vacunas y a compartir conocimientos, tecnologías y licencias y renunciar a los derechos de propiedad intelectual.

"Si hacemos esto, podemos acabar con la pandemia y acelerar la recuperación global", afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de fortalecer la arquitectura global sanitaria, compleja y fragmentada en la actualidad, para evitar que esto vuelva a ocurrir.

En este sentido, consideró que ha llegado el momento de un acuerdo o tratado internacional legalmente vinculante de preparación y respuesta.

Al mismo tiempo apeló a la necesidad de una mayor financiación para resolver un ecosistema "insuficiente, ineficiente y desigual".

"El nacionalismo en la vacunación y el acaparamiento de vacunas nos pone en peligro a todos", advirtió por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, en un videomensaje para la inauguración de la 13 edición de la cumbre.

El triunfo de las vacunas y la tragedia de su reparto desigual

Según Guterres, el "triunfo de las vacunas, desarrolladas y comercializadas en tiempo récord", se ha visto ensombrecido por la "tragedia de una distribución desigual".

Al igual que Tedros, llamó a países y productores a cumplir sus compromisos y compartir conocimientos y subrayó la necesidad de una arquitectura que permita prevenir que los errores que se están cometiendo ahora se vuelvan a repetir.

"Covid-19 no será la última pandemia que enfrentemos, pero puede ser la última en la que fracasemos", dijo, y agregó que es "esencial" aumentar los recursos y la autoridad de la OMS.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, señaló que "la cooperación global es vital" y agregó que en estos meses los políticos y la ciudadanía han entendido que "únicamente soluciones nacionales no son suficientes para luchar contra una pandemia".

"Las amenazas a la salud transfronterizas necesitan respuestas transfronterizas", dijo, y subrayó la necesidad de mejorar la preparación y la capacidad de responder a crisis sanitarias de manera global.

El fundador y expresidente de la Cumbre Mundial de la Salud, Detlev Ganten, por su parte, anunció la creación del Premio Virchow para Salud Global, al que podrán optar personas y organizaciones que hayan contribuido de forma significativa a mejorar la salud global y cuyo primer galardonado se conocerá en la edición del año que viene.

La cumbre reúne a partir de hoy y hasta el martes a 380 oradores tanto de forma presencial en Berlín como de forma virtual y a alrededor de seis mil participantes de todo el mundo.

Entre los principales temas de esta edición destacan las estrategias globales para la prevención y contención de pandemias, el papel de Alemania, Europa y la OMS en la salud global, la justicia en la vacuación y el cambio climático.