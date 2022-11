Suspenderán a rugbistas mientras dura investigación por agresión

Gustavo Borgognon, presidente de la Unión de Rugby del Paraguay, confirmó este lunes a Monumental 1080 AM que los dos jóvenes sospechosos de la brutal agresión contra el hijo del ex presidente de Cerro Porteño Raúl Zapag, Marcelo Giovanni Fretes Laterra y Héctor Grau, forman parte del plantel de la Sub 20 de la Selección Paraguaya de Rugby.